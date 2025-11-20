وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس،في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل، الذي ينظمه متحف الأطفال تحت عنوان "بيت كبير يتسع للجميع".



‏وقالت بني مصطفى، خلال الفعالية التي شارك بها عدد من الأطفال المنتفعين من خدمات الدور التابعة للوزارة والجمعيات الخيرية، إن متحف الأطفال يعد صرحا هاما وبيتا إنسانيا يعنى بالأطفال ويهتم بالجوانب العلمية والمعرفية لديهم، ويوفر لهم مساحات تفاعلية واسعة، تشكل تجربة ممتعة ومتاحة لكافة الأطفال، ضمن برامجه الهادفة ومبادراته المستمرة.



‏‏وأشارت إلى أن المبادرة التي تتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، تهدف إلى مشاركة 230 طفلا من أطفال دور الرعاية والجمعيات الخيرية في البرامج والأنشطة التي يوفرها المتحف، ما يتيح لهم تجربة محاكاة للحياة الواقعية والاجتماعية، تعزز من معرفتهم العلمية ومهاراتهم الحياتية.