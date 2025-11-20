  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فلسطين تحرز الفضية الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

2025-11-20 08:16:09
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض -PNN- أحززت لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو دانيا عبيد، فضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها السادسة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بعد خسارتها نهائي منافسات فئة وزن تحت 70 كغم، لتضيف بذلك الميدالية الرابعة لفلسطين في الدورة.

وكانت لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة نورا أبو ناب أحرزت الميدالية البرونزية، فيما أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي على الميدالية البرونزية كذلك، بعد أن حلت ثالثة الترتيب في سباق 200 متر متنوع، كما ستخوض نهائي سباق 100 متر سباحة صدر، فيما أحرز لاعب منتخبنا الوطني أمير العملة برونزية وزنه في لعبة المواي تاي.

