فلسطين تحرز الفضية الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وكانت لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة نورا أبو ناب أحرزت الميدالية البرونزية، فيما أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي على الميدالية البرونزية كذلك، بعد أن حلت ثالثة الترتيب في سباق 200 متر متنوع، كما ستخوض نهائي سباق 100 متر سباحة صدر، فيما أحرز لاعب منتخبنا الوطني أمير العملة برونزية وزنه في لعبة المواي تاي.

