فلسطين تحرز الفضية الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

فلسطين تحرز الفضية الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
وكانت لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة نورا أبو ناب أحرزت الميدالية البرونزية، فيما أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي على الميدالية البرونزية كذلك، بعد أن حلت ثالثة الترتيب في سباق 200 متر متنوع، كما ستخوض نهائي سباق 100 متر سباحة صدر، فيما أحرز لاعب منتخبنا الوطني أمير العملة برونزية وزنه في لعبة المواي تاي.
