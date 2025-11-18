مواطنون: دعم مجموعة المناصير يجب أن يكون أولوية .. وهذه الأسباب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مواطنون: دعم مجموعة المناصير يجب أن يكون أولوية .. وهذه الأسباب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّر مواطنون عن تقديرهم للدور الاقتصادي الذي تؤديه مجموعة المناصير في المملكة، مؤكدين حرصهم على بقاء المجموعة قوية ومستمرة في توسعها، لما تشكّله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الأردنيين.
وتفاعل الرأي العام خلال الأيام الماضية مع تصريحات نُسبت لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير حول تعرضه لضغوط لتعيين أقارب بعض المسؤولين، وهو ما أثار موجة واسعة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مواطنون أن مجموعة المناصير كانت ولا تزال رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الأردني، وتسهم في تشغيل آلاف الأردنيين عبر شركاتها المختلفة، إلى جانب توفير رواتب عادلة تحفّز الاستقرار الوظيفي لديهم.
وأشاروا إلى أن توسع أعمال المناصير داخل المملكة يعكس ثقتهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن، ويعني مزيداً من المشاريع وفرص العمل والازدهار الاقتصادي، مشددين على أن استمرار عمل المجموعة داخل السوق المحلي يمثل قيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة.
كما اعتبر المواطنون أن بقاء رجال الأعمال الذين يرفدون الاقتصاد الأردني بحجم أعمال واسعة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، يسهم في دعم مسار التنمية، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي ، داعين المسؤولين في القطاع العام إلى الابتعاد عن وضع العصا في دولاب عربات المستثمرين الذين يسعون للنهوض باقتصاد المملكة عبر تطوير استثماراتهم بشكل مستمر.
واختتم المواطنون بالإشارة إلى دور القطاعين العام والخاص كشركاء أساسيين في دعم الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتفاعل الرأي العام خلال الأيام الماضية مع تصريحات نُسبت لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير حول تعرضه لضغوط لتعيين أقارب بعض المسؤولين، وهو ما أثار موجة واسعة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مواطنون أن مجموعة المناصير كانت ولا تزال رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الأردني، وتسهم في تشغيل آلاف الأردنيين عبر شركاتها المختلفة، إلى جانب توفير رواتب عادلة تحفّز الاستقرار الوظيفي لديهم.
وأشاروا إلى أن توسع أعمال المناصير داخل المملكة يعكس ثقتهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن، ويعني مزيداً من المشاريع وفرص العمل والازدهار الاقتصادي، مشددين على أن استمرار عمل المجموعة داخل السوق المحلي يمثل قيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة.
كما اعتبر المواطنون أن بقاء رجال الأعمال الذين يرفدون الاقتصاد الأردني بحجم أعمال واسعة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، يسهم في دعم مسار التنمية، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي ، داعين المسؤولين في القطاع العام إلى الابتعاد عن وضع العصا في دولاب عربات المستثمرين الذين يسعون للنهوض باقتصاد المملكة عبر تطوير استثماراتهم بشكل مستمر.
واختتم المواطنون بالإشارة إلى دور القطاعين العام والخاص كشركاء أساسيين في دعم الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment