مواطنون: دعم مجموعة المناصير يجب أن يكون أولوية .. وهذه الأسباب

2025-11-18 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّر مواطنون عن تقديرهم للدور الاقتصادي الذي تؤديه مجموعة المناصير في المملكة، مؤكدين حرصهم على بقاء المجموعة قوية ومستمرة في توسعها، لما تشكّله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الأردنيين.
وتفاعل الرأي العام خلال الأيام الماضية مع تصريحات نُسبت لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير حول تعرضه لضغوط لتعيين أقارب بعض المسؤولين، وهو ما أثار موجة واسعة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مواطنون أن مجموعة المناصير كانت ولا تزال رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الأردني، وتسهم في تشغيل آلاف الأردنيين عبر شركاتها المختلفة، إلى جانب توفير رواتب عادلة تحفّز الاستقرار الوظيفي لديهم.
وأشاروا إلى أن توسع أعمال المناصير داخل المملكة يعكس ثقتهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن، ويعني مزيداً من المشاريع وفرص العمل والازدهار الاقتصادي، مشددين على أن استمرار عمل المجموعة داخل السوق المحلي يمثل قيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة.
كما اعتبر المواطنون أن بقاء رجال الأعمال الذين يرفدون الاقتصاد الأردني بحجم أعمال واسعة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، يسهم في دعم مسار التنمية، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي ، داعين المسؤولين في القطاع العام إلى الابتعاد عن وضع العصا في دولاب عربات المستثمرين الذين يسعون للنهوض باقتصاد المملكة عبر تطوير استثماراتهم بشكل مستمر.
واختتم المواطنون بالإشارة إلى دور القطاعين العام والخاص كشركاء أساسيين في دعم الاستقرار الاقتصادي، مشددين على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

