ترامب: السعودية ستحصل على مقاتلات إف-35 بمواصفات الموجودة في إسرائيل

2025-11-18 03:12:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".
وأكد ترامب مشيرا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين: "من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يحصلا فيه على طائرات إف-35 المتطورة".
وأضاف ترامب:"لدينا اتفاقية تخول المملكة بالحصول على طائرات إف-35، وأعتقد أنها تشابه إلى حد كبير تلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل"، مشيرا إلى أن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم.


وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

RT

MENAFN18112025000208011052ID1110363123

