ترامب: السعودية ستحصل على مقاتلات إف-35 بمواصفات الموجودة في إسرائيل

الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب: السعودية ستحصل على مقاتلات إف-35 بمواصفات الموجودة في إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الرياض ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".
وأكد ترامب مشيرا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين: "من وجهة نظري، أعتقد أنهما في مستوى يفترض أن يحصلا فيه على طائرات إف-35 المتطورة".
وأضاف ترامب:"لدينا اتفاقية تخول المملكة بالحصول على طائرات إف-35، وأعتقد أنها تشابه إلى حد كبير تلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل"، مشيرا إلى أن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم.
وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
