وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

2025-11-15 03:09:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، جاهزية بلديتي جرينة في محافظة مادبا، والفحيص في محافظة البلقاء، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ يوم أمس، والتي رافقها تساقطٌ كثيف للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.
وبحسب بيان للوزارة تفقد المصري خلال جولته الميدانية سير العمل في البلديتين، واطلع على إجراءات رفع الجاهزية التي كانت الوزارة وجهت إليها مسبقاً للتعامل مع المنخفض الجوي، خاصة فيما يتعلق بأعمال تصريف مياه الأمطار وفتح شبكات التصريف ورقابة مواقع تجمع المياه وتصريفها.

