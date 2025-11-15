وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

403
الأخبار الأكثر تداولاً
وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، جاهزية بلديتي جرينة في محافظة مادبا، والفحيص في محافظة البلقاء، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ يوم أمس، والتي رافقها تساقطٌ كثيف للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.
وبحسب بيان للوزارة تفقد المصري خلال جولته الميدانية سير العمل في البلديتين، واطلع على إجراءات رفع الجاهزية التي كانت الوزارة وجهت إليها مسبقاً للتعامل مع المنخفض الجوي، خاصة فيما يتعلق بأعمال تصريف مياه الأمطار وفتح شبكات التصريف ورقابة مواقع تجمع المياه وتصريفها.
