“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد
ونوه المصدر إلى ان وزارة التربية هي الجهة المخولة بالإعلان رسمياً عن أي شأن مختص بالدوام في المدارس.
و يكون الطقس يوم الاحد مائل للبرودة قليلاً في أغلب المناطق وغائم جزئي، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي،وتحذر الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
