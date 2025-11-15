“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، أن دوام المدارس كالمعتاد يوم الاحد.

ونوه المصدر إلى ان وزارة التربية هي الجهة المخولة بالإعلان رسمياً عن أي شأن مختص بالدوام في المدارس.

و يكون الطقس يوم الاحد مائل للبرودة قليلاً في أغلب المناطق وغائم جزئي، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي،وتحذر الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.