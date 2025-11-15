اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

