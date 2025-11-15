الأخبار الأكثر تداولاً
منتدون يستذكرون الشاعر الراحل ابو عبيد
وأكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الأمسية أهمية استذكار الشاعر نايف أبو عبيد، القامة الوطنية العروبية، الذي كان مسكونا بتراثه الأردني، محبًا للغته وثقافته، وكان عاشقًا للوطن والأرض مفتونا بالقرية التي كتب بصوتها وبروحها وظلال أشجارها وعشبها، ورسم تفاصيل صباحاتها ولون قمحها "بأغنيات للأرض".
