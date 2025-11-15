  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منتدون يستذكرون الشاعر الراحل ابو عبيد

2025-11-15 03:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استذكر مثقفون وأدباء وشعراء في أمسية ثقافية نظمها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ومؤسسة إعمار إربد اليوم السبت بالتعاون مع وزارة الثقافة، الشاعر الراحل نايف أبو عبيد وذلك في الذكرى السادسة لرحيله.


وأكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الأمسية أهمية استذكار الشاعر نايف أبو عبيد، القامة الوطنية العروبية، الذي كان مسكونا بتراثه الأردني، محبًا للغته وثقافته، وكان عاشقًا للوطن والأرض مفتونا بالقرية التي كتب بصوتها وبروحها وظلال أشجارها وعشبها، ورسم تفاصيل صباحاتها ولون قمحها "بأغنيات للأرض".

