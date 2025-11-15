المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب

الأخبار الأكثر تداولاً
المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب
وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، بين المعايطة خلال ندوة حوارية نظمها حزب الميثاق الوطني، بعنوان "فرصنا المستقبلية" بالتعاون مع مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي، أن دور الأحزاب يتمثل بإقناع المواطنين ببرامجها ونيل ثقتهم وأصواتهم للوصول إلى البرلمان والمساهمة لاحقاً في تشكيل الحكومات، لافتًا إلى أن من ركائز العمل الحزبي الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتعزيز الانسجام بين الكتل البرلمانية والأحزاب التي تمثلها.
وأضاف بحضور أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين وقيادات الحزب، إن الأحزاب السياسية تُعد شريكاً أساسياً للهيئة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت العديد من البرامج الرامية إلى رفع كفاءة الأحزاب، بما في ذلك برامج بناء القدرات الموجهة للمرأة والشباب.
وأشار المعايطة إلى تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، إلى أهمية استمرار مسار التحديث السياسي وتطوير الأحزاب، وأن تستند برامجها إلى الواقع الوطني، مؤكدا أن مهمة الهيئة هي تطبيق القانون، وهو ما يشكّل أساس نجاحها في إدارة العمليات الانتخابية، إذ لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون سيادة القانون.
