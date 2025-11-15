المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أهمية منح الشباب مساحة أوسع داخل الأحزاب، واعتماد معايير الحاكمية الرشيدة التي ينبغي على الأحزاب السياسية الالتزام بها.وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، بين المعايطة خلال ندوة حوارية نظمها حزب الميثاق الوطني، بعنوان "فرصنا المستقبلية" بالتعاون مع مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي، أن دور الأحزاب يتمثل بإقناع المواطنين ببرامجها ونيل ثقتهم وأصواتهم للوصول إلى البرلمان والمساهمة لاحقاً في تشكيل الحكومات، لافتًا إلى أن من ركائز العمل الحزبي الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتعزيز الانسجام بين الكتل البرلمانية والأحزاب التي تمثلها.وأضاف بحضور أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين وقيادات الحزب، إن الأحزاب السياسية تُعد شريكاً أساسياً للهيئة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت العديد من البرامج الرامية إلى رفع كفاءة الأحزاب، بما في ذلك برامج بناء القدرات الموجهة للمرأة والشباب.



وأشار المعايطة إلى تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، إلى أهمية استمرار مسار التحديث السياسي وتطوير الأحزاب، وأن تستند برامجها إلى الواقع الوطني، مؤكدا أن مهمة الهيئة هي تطبيق القانون، وهو ما يشكّل أساس نجاحها في إدارة العمليات الانتخابية، إذ لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون سيادة القانون.