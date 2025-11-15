  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   


صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد

صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد

2025-11-15 03:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت غرفة صناعة إربد برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ممارسات التصنيع الجيد"، والذي يستهدف العاملين في القطاعين الغذائي والدوائي في محافظات الشمال، بهدف رفع سوية المعرفة المهنية وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.


ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعات الوطنية وتمكين المؤسسات الخدمية من تطوير مهارات كوادرها، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج والتنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

MENAFN15112025000208011052ID1110349271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث