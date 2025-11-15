النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

403
الأخبار الأكثر تداولاً
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بات مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات قريبا من دخول سجل الكرة الأردنية من أوسع أبوابه، بعدما قلّص الفارق أمام الهدافين التاريخيين للمنتخب عقب تألقه اللافت أمام تونس، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس.
وبات النعيمات على بُعد ستة أهداف فقط من اعتلاء صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنشامى، وهو الهدف الذي يعمل اللاعب على تحقيقه في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تصاعد أدائه الهجومي وعودته الواضحة إلى الفورمة خلال الفترة الماضية.
ويقدّم النعيمات مؤشرات إيجابية على قدرته في الوصول للرقم القياسي، مدفوعًا بثقة الجهاز الفني وحضوره اللافت في المباريات الأخيرة، ما يجعله مرشحًا بارزًا لتسجيل إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم الأردنية.
ويأمل النعيمات في استثمار مشاركاته المقبلة، سواء في بطولة كأس العرب أو الوديات ، لتعزيز رصيده التهديفي وكتابة فصل جديد في مسيرته، مع استمرار تطلعات الجماهير إلى لحظة تتويجه رسميا كأفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الوطني.
