النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

2025-11-15 03:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بات مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات قريبا من دخول سجل الكرة الأردنية من أوسع أبوابه، بعدما قلّص الفارق أمام الهدافين التاريخيين للمنتخب عقب تألقه اللافت أمام تونس، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس.
وبات النعيمات على بُعد ستة أهداف فقط من اعتلاء صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنشامى، وهو الهدف الذي يعمل اللاعب على تحقيقه في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تصاعد أدائه الهجومي وعودته الواضحة إلى الفورمة خلال الفترة الماضية.
ويقدّم النعيمات مؤشرات إيجابية على قدرته في الوصول للرقم القياسي، مدفوعًا بثقة الجهاز الفني وحضوره اللافت في المباريات الأخيرة، ما يجعله مرشحًا بارزًا لتسجيل إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم الأردنية.
ويأمل النعيمات في استثمار مشاركاته المقبلة، سواء في بطولة كأس العرب أو الوديات ، لتعزيز رصيده التهديفي وكتابة فصل جديد في مسيرته، مع استمرار تطلعات الجماهير إلى لحظة تتويجه رسميا كأفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الوطني.

