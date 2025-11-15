  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   


خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

2025-11-15 03:09:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن المخيمات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في الخدمات بفضل الاهتمام الملكي المباشر والمكارم الهاشمية المتواصلة، والتي تعكس حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين ظروف أبناء المخيمات والارتقاء بواقعهم المعيشي.


جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت، في قاعة مخيم الشهيد عزمي المفتي، بمشاركة مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أولاف بيكر، ومديري لجان الخدمات في مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، وعدد من أبناء المخيمات، لمناقشة الاحتياجات الخدمية والوقوف على الواقع الحالي في مخيمات محافظة إربد.

وأكد خرفان أن دائرة الشؤون الفلسطينية تعمل "بشكل مباشر ومتواصل" انسجاماً مع الرسائل الملكية السامية، وبهدف تطوير الخدمات في مختلف القطاعات داخل المخيمات، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي مع الأونروا يهدف إلى متابعة الاحتياجات ووضع خطط عملية لتحسين الخدمات.

MENAFN15112025000208011052ID1110349268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث