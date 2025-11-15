خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن المخيمات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في الخدمات بفضل الاهتمام الملكي المباشر والمكارم الهاشمية المتواصلة، والتي تعكس حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين ظروف أبناء المخيمات والارتقاء بواقعهم المعيشي.



جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت، في قاعة مخيم الشهيد عزمي المفتي، بمشاركة مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أولاف بيكر، ومديري لجان الخدمات في مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، وعدد من أبناء المخيمات، لمناقشة الاحتياجات الخدمية والوقوف على الواقع الحالي في مخيمات محافظة إربد.

وأكد خرفان أن دائرة الشؤون الفلسطينية تعمل "بشكل مباشر ومتواصل" انسجاماً مع الرسائل الملكية السامية، وبهدف تطوير الخدمات في مختلف القطاعات داخل المخيمات، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي مع الأونروا يهدف إلى متابعة الاحتياجات ووضع خطط عملية لتحسين الخدمات.