خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت، في قاعة مخيم الشهيد عزمي المفتي، بمشاركة مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أولاف بيكر، ومديري لجان الخدمات في مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، وعدد من أبناء المخيمات، لمناقشة الاحتياجات الخدمية والوقوف على الواقع الحالي في مخيمات محافظة إربد.
وأكد خرفان أن دائرة الشؤون الفلسطينية تعمل "بشكل مباشر ومتواصل" انسجاماً مع الرسائل الملكية السامية، وبهدف تطوير الخدمات في مختلف القطاعات داخل المخيمات، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي مع الأونروا يهدف إلى متابعة الاحتياجات ووضع خطط عملية لتحسين الخدمات.
