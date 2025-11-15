الأخبار الأكثر تداولاً
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي
وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.
وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.
وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.
