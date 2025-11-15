  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   


تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

2025-11-15 03:09:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.


وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.
وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.


وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.

MENAFN15112025000208011052ID1110349266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث