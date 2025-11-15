تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.



وأضاف الطراونة ، أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والإنترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.

وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.



وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.