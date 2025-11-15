حقيقة تنحي بيريز عن رئاسة ريال مدريد

خبرني - انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء متضاربة حول نية فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني الاستقالة من منصبه العام القادم.

وبدأ بيريز ولايته السابعة رئيسا لريال مدريد في 21 يناير/كانون الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2029.

حقيقة تنحي بيريز

وأشعل الصحفي الإسباني الشهير بيبي ألفاريز شرارة هذه التكهنات بعدما تحدّث عن نية بيريز الاستقالة من منصبه العام القادم، وذلك في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وشارك ألفاريز منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس كتب فيه "لقد قرّر فلورنتينو بيريز ترك رئاسة ريال مدريد خلال العام المقبل على الرغم من أنّ ولايته لا تنتهي حتى عام 2028".

وذكر ألفاريز أسباب هذه الخطوة المفاجئة حسب معلوماته قائلا "يرغب (بيريز) في أن تتمّ عملية انتخاب رئيس جديد بشكل منظّم، سواء دعمَ الأعضاء الاستفتاء أم لا".

وفي الوقت الذي كان فيه أنصار ريال مدريد تحت وقع الصدمة، خرج الصحفي الشهير ألبرتو بيريرا لينفي هذه الأنباء ويوضّح أنه لا صحة لما وصفها "بالادعاءات" المذكورة.

وأكد بيريرا من جهته أن بيريز لا يعتزم مغادرة ريال مدريد أو التنحي عن منصبة قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2029.

ومن المتوقع أن يتطرق بيريز إلى هذا الأمر بنفسه، ويوضح موقفه في اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد المقرر عقده في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق ما ذكر موقع "مدريد يونيفرسال" المقرب من النادي الملكي.

بيريز رئيس تاريخي لريال مدريد

ويعد بيريز واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ ريال مدريد ويمكن اعتباره "رائد بناء المؤسسة العصرية التي أصبح عليها النادي اليوم" على حد وصف الموقع الإسباني.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000 واستمر حتى عام 2006، ثم عاد مجددا عام 2009 وما زال في منصبه حتى الآن.

ولم يواجه بيريز أي منافسة تُذكر خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع العام الجاري، وفاز بمنصب الرئيس بالتزكية.

ومع بلوغه سن 78 عاما تبدو نهاية حقبة بيريز مع النادي قريبة، وبالتالي قد تكون فترة رئاسته الحالية في الأخيرة حسب الموقع ذاته.

يُذكر أن ريال مدريد في عهد بيريز تُوج بـ65 لقبا في كرة القدم وكرة السلة، منها 37 في الأولى وهي:

. الدوري الإسباني (7).

. كأس ملك إسبانيا (3).

. كأس السوبر الإسباني (7)

. دوري أبطال أوروبا (7).

. كأس السوبر الأوروبي (6).

. كأس العالم للأندية (7).