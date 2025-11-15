خبرني - يعاني برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني من "لعنة وسوء حظ غريبين" خلال مباريات الموسم الحالي سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

لعنة غريبة تصيب برشلونة منذ بداية الموسم الحالي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى عانى من لعنة "العارضة والقائمين" خلال مبارياته سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

ورغم أن برشلونة يعد واحدا من أقوى الفرق الهجومية في القارة العجوز (سجل 44 هدفا، 32 في الليغا و12 في دوري الأبطال)، لكن حصيلته كان يمكن أن تكون أكبر لولا حرمان العارضة والقائمين النادي الكتالوني من 15 هدفا وفق الصحيفة.

وأوضحت أن أكثر لاعبي برشلونة إحباطا من هذه اللعنة هو فيران توريس "الذي رفع يديه عدة مرات ووضعها على رأسه حسرة على ضياع الأهداف، بعد اصطدام الكرة بالقائم".

ورافقت "لعنة القائم والعارضة" برشلونة منذ الجولة الأولى في الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا، إذ أصاب رافينيا وداني أولمو إطار المرمى مرتين، ورغم ذلك فاز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة كان بالإمكان أن تزيد إلى 5 لولا الفرصتين.

وتكرّر الأمر مع برشلونة في المباراة التالية ضد ليفانتي، وفيها أصاب توريس العارضة ومن حسن حظه أن فريقه فاز بشق الأنفس 3-2.

وأفلت برشلونة من هذه اللعنة في الجولة الثالثة ضد رايو فاليكانو، لكنه في الرابعة أمام فالنسيا ضرب توريس الإطار مرة أخرى.

وتكرّر الأمر في مباريات برشلونة ضد خيتافي وريال أوفييدو وريال سوسيداد وجيرونا وسيلتا فيغو، ليصل عدد المباريات التي أصاب بها برشلونة إطار المرمى إلى 8 من أصل 12.

لعنة القائمين والعارضة في دوري أبطال أوروبا

وامتدت هذه "اللعنة" إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، وفيها عانى برشلونة من 3 تسديدات ردها إطار المرمى وجميعها في مباراة واحدة وذلك ضد كلوب بروج.

وحدث ذلك في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في مباراة حرم القائم فيرمين لوبيز من التسجيل في حين تدخلت العارضة لرد تسديدتي جول كوندي وإريك غارسيا.

وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر مباريات برشلونة إحباطا على صعيد النتيجة، وفيها عاد البلوغرانا من بلجيكا بنقطة وحيدة بعد التعادل 3-3.

ترتيب لاعبي برشلونة الذين أصابوا القائم أو العارضة منذ بداية الموسم الحالي:



. فيران توريس: 4 تسديدات.

. رافينيا، ماركوس راشفورد، فيرمين لوبيز: تسديدتان لكل لاعب.

. داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي، إريك غارسيا، لامين جمال، جول كوندي: تسديدة لكل لاعب.