بينها ثلاثي عربي.. 39 منتخبا هز ميسي شباكها مع الأرجنتين

خبرني - ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، المنتخب الأنغولي إلى قائمة ضحاياه الذين هز شباكهم في مسيرته الدولية مع منتخب "التانغو".

وسجل ميسي هدفا وصنع آخر في المباراة الودية الدولية التي خاضها منتخب بلاده الأرجنتين ضد أنغولا أمس الجمعة على ملعب كومبليخو ديل سينور دا غراسا في العاصمة لواندا.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن منتخب أنغولا هو رقم 39 الذي يهزّ ميسي شباكه طوال رحلته المستمرة مع المنتخب الأرجنتيني.

وتتواجد في القائمة 3 منتخبات عربية أحدها من أفريقيا والآخران من القارة الآسيوية وهم الجزائر، الإمارات والسعودية.

كما تمكن ميسي من التسجيل في مرمى العديد من المنتخبات القوية على مستوى العالم أبرزها البرازيل، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا وهولندا بالإضافة إلى الفرق العريقة في قارة أميركا اللاتينية.

وتاليا قائمة منتخبات سجل فيها ميسي هدفا أو أكثر:

1. ألبانيا.

2. الجزائر.

3. أنغولا.

4. أستراليا.

5. بوليفيا.

6. البوسنة والهرسك.

7. البرازيل.

8. كندا.

9. تشيلي.

10. كولومبيا.

11. كرواتيا.

12. كوراساو.

13. الإكوادور.

14. إستونيا.

15. فرنسا.

16. ألمانيا.

17. غواتيمالا.

18. هايتي.

19. هندوراس.

20. هونغ كونغ.

21. إيران.

22. جامايكا.

23. المكسيك.

24. هولندا.

25. نيكاراغوا.

26. نيجيريا.

27. بنما.

28. باراغواي.

29. بيرو.

30. البرتغال.

31. السعودية.

32. صربيا.

33. سلوفينيا.

34. إسبانيا.

35. سويسرا.

36. الإمارات.

37. الولايات المتحدة.

38. أوروغواي.

39. فنزويلا.

مسيرة ميسي الدولية

يُذكر أن ميسي ظهر لأول مرة مع منتخب الأرجنتين يوم 17 أغسطس/آب 2005، في مباراة ودية ضد المجر.

ومنذ ذلك الحين دافع ميسي عن قميص التانغو في 196 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وقدّم لزملائه 64 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما قاد "البولغا" منتخب بلاده للتتويج بـ4 ألقاب هي كوبا أميركا (2004،2001)، كأس العالم قطر 2022، وكأس فيناليسيما 2022 (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني).