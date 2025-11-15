بينها ثلاثي عربي.. 39 منتخبا هز ميسي شباكها مع الأرجنتين

الأخبار الأكثر تداولاً
بينها ثلاثي عربي.. 39 منتخبا هز ميسي شباكها مع الأرجنتين
خبرني - ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، المنتخب الأنغولي إلى قائمة ضحاياه الذين هز شباكهم في مسيرته الدولية مع منتخب "التانغو".
وسجل ميسي هدفا وصنع آخر في المباراة الودية الدولية التي خاضها منتخب بلاده الأرجنتين ضد أنغولا أمس الجمعة على ملعب كومبليخو ديل سينور دا غراسا في العاصمة لواندا.
وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن منتخب أنغولا هو رقم 39 الذي يهزّ ميسي شباكه طوال رحلته المستمرة مع المنتخب الأرجنتيني.
وتتواجد في القائمة 3 منتخبات عربية أحدها من أفريقيا والآخران من القارة الآسيوية وهم الجزائر، الإمارات والسعودية.
كما تمكن ميسي من التسجيل في مرمى العديد من المنتخبات القوية على مستوى العالم أبرزها البرازيل، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا وهولندا بالإضافة إلى الفرق العريقة في قارة أميركا اللاتينية.وتاليا قائمة منتخبات سجل فيها ميسي هدفا أو أكثر:
1. ألبانيا.
2. الجزائر.
3. أنغولا.
4. أستراليا.
5. بوليفيا.
6. البوسنة والهرسك.
7. البرازيل.
8. كندا.
9. تشيلي.
10. كولومبيا.
11. كرواتيا.
12. كوراساو.
13. الإكوادور.
14. إستونيا.
15. فرنسا.
16. ألمانيا.
17. غواتيمالا.
18. هايتي.
19. هندوراس.
20. هونغ كونغ.
21. إيران.
22. جامايكا.
23. المكسيك.
24. هولندا.
25. نيكاراغوا.
26. نيجيريا.
27. بنما.
28. باراغواي.
29. بيرو.
30. البرتغال.
31. السعودية.
32. صربيا.
33. سلوفينيا.
34. إسبانيا.
35. سويسرا.
36. الإمارات.
37. الولايات المتحدة.
38. أوروغواي.
39. فنزويلا.
يُذكر أن ميسي ظهر لأول مرة مع منتخب الأرجنتين يوم 17 أغسطس/آب 2005، في مباراة ودية ضد المجر.
ومنذ ذلك الحين دافع ميسي عن قميص التانغو في 196 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وقدّم لزملائه 64 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.
كما قاد "البولغا" منتخب بلاده للتتويج بـ4 ألقاب هي كوبا أميركا (2004،2001)، كأس العالم قطر 2022، وكأس فيناليسيما 2022 (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني).
