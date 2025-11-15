ترمب يهاجم عمدة لندن المسلم صادق خان

خبرني - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، عمدة العاصمة البريطانية صادق خان بالفشل والتقاعس في التصرف على خلفية ارتفاع معدلات الجريمة في مدينة الضباب لندن.

وفي مقابلة مع قناة GB News التلفزيونية، قال ترامب إن والدته كانت تحب العاصمة البريطانية، لكن لندن في ذلك الوقت، بحسب الرئيس الأمريكي، كانت مختلفة عما هي عليه اليوم.

أكد ترامب أن أي شخص في لندن اليوم ممكن أن يتعرض لهجوم بسكين أو "ما هو أسوأ".

وأشار ترامب إلى أن قيادة خان للعاصمة البريطانية، كانت بمثابة الكارثة على هذه المدينة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه رجل مقزز يغض النظر عن استفحال الجريمة. في لندن، كما في باريس، هناك مناطق لا ترغب الشرطة حتى بالاقتراب منها ".

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت في لندن، في حالة يرثى لها: هناك تنتشر الروائح الكريهة، ومشاكل في التدفئة، وتتجول الفئران في الطابق السفلي.

في سبتمبر الماضي، انتقد ترامب في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، سياسة الهجرة في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص.

وأشار ترامب إلى أن "لندن تريد التحول إلى الشريعة الإسلامية"، في تلميح إلى ازدياد عدد المسلمين هناك.

من جانبه، اتهم عمدة لندن صادق خان، الرئيس الأمريكي ترامب بتأجيج سياسات اليمين المتطرف الانقسامية في العالم، مؤكدا أن مواجهة هذه السياسات تتطلب وحدة دولية.

في مايو عام 2016، فاز صادق خان (من مواليد عام 1970 وهو سياسي بريطاني من أصل باكستاني) بمنصب عمدة لندن عن حزب العمال ليكون أول بريطاني مسلم يتسلم منصب عمدة مدينة لندن.