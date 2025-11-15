حوارية ثنائية الوعي والقيم في الوطني الإسلامي

حوارية ثنائية الوعي والقيم في الوطني الإسلامي
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- نظم الحزب الوطني الإسلامي اليوم السبت في مقره بعمان حوارية بعنوان "ثنائية الوعي والقيم" في مواجهة العنف الجامعي، بمشاركة شخصيات أكاديمية ونيابية وحزبية.
واستضاف اللقاء عضو الحزب وعميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الدكتور أنس الخلايلة، الذي شدد على ضرورة تبني مساق جامعي يعزز الوسطية والاعتدال واحترام الرأي الآخر، إلى جانب تفعيل دور عمادات شؤون الطلبة، ودمج الشباب في أنشطة لا أكاديمية تحدّ من عوامل الاحتقان، مؤكداً أهمية اعتماد مذكرة قواعد سلوك جامعية يوقّع عليها الطلبة منذ التحاقهم بالجامعة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية الوطنية في هذا المجال.
وقدم عضو المكتب السياسي في الحزب الدكتور حابس العواملة، قراءة سيكولوجية لأسباب العنف في الجامعات، لافتاً إلى أهمية إعادة صياغة المواد المتعلقة بالمهارات الحياتية، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة، مشيراً إلى دور الأحزاب في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة وبما يسهم في تهدئة السلوك العام داخل الحرم الجامعي.
وقال أمين عام الحزب النائب مصطفى العماوي، إن الحزب يدرك مسؤوليته تجاه المجتمع، ويولي فئة الشباب اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى أن معالجة العنف الجامعي تتطلب شراكة واعية بين الأسرة والمؤسسات والأحزاب، باعتبار حماية المجتمع مسؤولية مقدسة.
