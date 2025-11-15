حوارية ثنائية الوعي والقيم في الوطني الإسلامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- نظم الحزب الوطني الإسلامي اليوم السبت في مقره بعمان حوارية بعنوان "ثنائية الوعي والقيم" في مواجهة العنف الجامعي، بمشاركة شخصيات أكاديمية ونيابية وحزبية.

واستضاف اللقاء عضو الحزب وعميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الدكتور أنس الخلايلة، الذي شدد على ضرورة تبني مساق جامعي يعزز الوسطية والاعتدال واحترام الرأي الآخر، إلى جانب تفعيل دور عمادات شؤون الطلبة، ودمج الشباب في أنشطة لا أكاديمية تحدّ من عوامل الاحتقان، مؤكداً أهمية اعتماد مذكرة قواعد سلوك جامعية يوقّع عليها الطلبة منذ التحاقهم بالجامعة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية الوطنية في هذا المجال.

وقدم عضو المكتب السياسي في الحزب الدكتور حابس العواملة، قراءة سيكولوجية لأسباب العنف في الجامعات، لافتاً إلى أهمية إعادة صياغة المواد المتعلقة بالمهارات الحياتية، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة، مشيراً إلى دور الأحزاب في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة وبما يسهم في تهدئة السلوك العام داخل الحرم الجامعي.

وقال أمين عام الحزب النائب مصطفى العماوي، إن الحزب يدرك مسؤوليته تجاه المجتمع، ويولي فئة الشباب اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى أن معالجة العنف الجامعي تتطلب شراكة واعية بين الأسرة والمؤسسات والأحزاب، باعتبار حماية المجتمع مسؤولية مقدسة.

