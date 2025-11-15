  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد تدفق المساعدات إلى غزة

الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد تدفق المساعدات إلى غزة

2025-11-15 03:07:21
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أكدت نائبة المفوض العام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ناتالي بوكلي، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر استمرارها في تقييد تدفق المساعدات إلى غزة.

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أشارت بوكلي إلى أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز نصف الكمية اليومية المطلوبة، أي بين 500 - 600 شاحنة، مشددة على أن لدى الأونروا مخزونا يكفي لتحميل ما يصل إلى ستة آلاف شاحنة من الغذاء والخيام والمواد الأساسية، وأن هذه الإمدادات التي تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر موجودة في الأردن ومصر، لكنها لم تصل إلى القطاع بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وقالت بوكلي، إن العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطالب بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان دخول المساعدات من دون قيود.

--(بترا)

رصد/أ ن/أز/اح

15/11/2025 21:34:41

MENAFN15112025000117011021ID1110349228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث