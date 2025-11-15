الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد تدفق المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أكدت نائبة المفوض العام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ناتالي بوكلي، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر استمرارها في تقييد تدفق المساعدات إلى غزة.

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أشارت بوكلي إلى أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز نصف الكمية اليومية المطلوبة، أي بين 500 - 600 شاحنة، مشددة على أن لدى الأونروا مخزونا يكفي لتحميل ما يصل إلى ستة آلاف شاحنة من الغذاء والخيام والمواد الأساسية، وأن هذه الإمدادات التي تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر موجودة في الأردن ومصر، لكنها لم تصل إلى القطاع بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وقالت بوكلي، إن العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطالب بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان دخول المساعدات من دون قيود.

15/11/2025 21:34:41