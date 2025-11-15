الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد تدفق المساعدات إلى غزة

الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد تدفق المساعدات إلى غزة
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أكدت نائبة المفوض العام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ناتالي بوكلي، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر استمرارها في تقييد تدفق المساعدات إلى غزة.
ووفقا لـ (يورو نيوز)، أشارت بوكلي إلى أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز نصف الكمية اليومية المطلوبة، أي بين 500 - 600 شاحنة، مشددة على أن لدى الأونروا مخزونا يكفي لتحميل ما يصل إلى ستة آلاف شاحنة من الغذاء والخيام والمواد الأساسية، وأن هذه الإمدادات التي تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر موجودة في الأردن ومصر، لكنها لم تصل إلى القطاع بسبب العراقيل الإسرائيلية.
وقالت بوكلي، إن العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطالب بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان دخول المساعدات من دون قيود.
--(بترا)
رصد/أ ن/أز/اح
15/11/2025 21:34:41
