  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاقتصاد الرقمي تبحث وشركات سنغافورية الاستثمارات التقنية

الاقتصاد الرقمي تبحث وشركات سنغافورية الاستثمارات التقنية

2025-11-15 03:06:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مع فريق شركة (Clean Kinetics) في سنغافورة، سبل توسعة أعمال الشركة في الأردن بما يدعم جهود تعزيز البيئة الاستثمارية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعميق العلاقات التقنية والاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الوزير سميرات، خلال اجتماعه مع فريق شركة (Antler) إمكانية إنشاء صندوق بالتعاون مع الصندوق الأردني للريادة للاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وشركات تكنولوجيا المعلومات، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ودعم جذب الاستثمار وتمكين الشركات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية.



كما اجتمع سميرات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (Meinhardt Group) الدكتور ناظم شَهزاد، وبحث معه فرص التعاون في المشاريع الهندسية والتكنولوجية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

غ ح/أز/اح

15/11/2025 21:40:40

MENAFN15112025000117011021ID1110349226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث