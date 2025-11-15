الاقتصاد الرقمي تبحث وشركات سنغافورية الاستثمارات التقنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مع فريق شركة (Clean Kinetics) في سنغافورة، سبل توسعة أعمال الشركة في الأردن بما يدعم جهود تعزيز البيئة الاستثمارية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعميق العلاقات التقنية والاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الوزير سميرات، خلال اجتماعه مع فريق شركة (Antler) إمكانية إنشاء صندوق بالتعاون مع الصندوق الأردني للريادة للاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وشركات تكنولوجيا المعلومات، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ودعم جذب الاستثمار وتمكين الشركات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية.







كما اجتمع سميرات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (Meinhardt Group) الدكتور ناظم شَهزاد، وبحث معه فرص التعاون في المشاريع الهندسية والتكنولوجية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

