الاقتصاد الرقمي تبحث وشركات سنغافورية الاستثمارات التقنية
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مع فريق شركة (Clean Kinetics) في سنغافورة، سبل توسعة أعمال الشركة في الأردن بما يدعم جهود تعزيز البيئة الاستثمارية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعميق العلاقات التقنية والاقتصادية بين البلدين.
كما بحث الوزير سميرات، خلال اجتماعه مع فريق شركة (Antler) إمكانية إنشاء صندوق بالتعاون مع الصندوق الأردني للريادة للاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وشركات تكنولوجيا المعلومات، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ودعم جذب الاستثمار وتمكين الشركات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية.
كما اجتمع سميرات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (Meinhardt Group) الدكتور ناظم شَهزاد، وبحث معه فرص التعاون في المشاريع الهندسية والتكنولوجية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
غ ح/أز/اح
15/11/2025 21:40:40
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment