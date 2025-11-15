الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

إسلام آباد 15 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، أهمية توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة الإسلامية.

وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الباكستاني خلال لقاء ثنائي تلاه موسع في إسلام آباد، الحرص على البناء على العلاقات الأردنية الباكستانية الممتدة لنحو 78 عاما، وتعزيز العمل المشترك في التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعليم والتكنولوجيا والدفاع.

وبين جلالته ضرورة إدامة التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي، ومع الدول الشقيقة والصديقة، لتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه لرئيس الوزراء الباكستاني بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب باكستان في مواجهة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في غزة، إذ شدد جلالته على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن حرص بلاده على مواصلة توسيع التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية زيارة جلالة الملك في توطيد العلاقات بين البلدين.

وشهد جلالته ورئيس الوزراء الباكستاني مراسم تبادل حكومتي البلدين اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة البث الباكستانية، واتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة التلفزيون الباكستانية، ومذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم الفيدرالية والتدريب المهني الباكستانية لإنشاء كرسي للغة الأردية والدراسات الباكستانية في الجامعة، إضافة إلى برنامج للتعاون الثقافي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى باكستان معن الخريسات.

