القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي إلى (1446) شخصاً من قطاع غزة، بينهم (387) مريضاً و(1059) مرافقاً، نُقلوا براً وجواً عبر عددٍ من الرحلات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوةٍ تعكس تعاون الاستجابة للمبادرة الملكية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment