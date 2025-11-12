القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجْلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، الدفعة السادسة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (9) مرضى و(16) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي جاءت بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية جرّاء العدوان المستمر على القطاع.



وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الجهود الطبية والإنسانية المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.



وبذلك، يرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء تنفيذ المبادرة في شهر آذار الماضي إلى (1446) شخصاً من قطاع غزة، بينهم (387) مريضاً و(1059) مرافقاً، نُقلوا براً وجواً عبر عددٍ من الرحلات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوةٍ تعكس تعاون الاستجابة للمبادرة الملكية الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين.