الصنابير تجف في طهران مع تفاقم أزمة المياه

2025-11-12 03:18:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاني إيران من أسوأ أزمة مياه منذ عقود، مما دفع المسؤولين إلى التحذير من أن طهران قد تصبح غير صالحة للسكن قريباً إذا استمر الجفاف الذي يجتاح البلاد.
وقال الرئيس مسعود بزشكيان إن الحكومة ستضطر إلى ترشيد المياه في طهران، التي يقطنها أكثر من عشرة ملايين نسمة، إذا لم تهطل أمطار بحلول ديسمبر/كانون الأول. وكان قد صرح في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني: "حتى لو رشّدنا الاستهلاك ولم تهطل أمطار، فلن يكون لدينا مياه على الإطلاق.
انخفاض معدل هطول الأمطار ليس السبب الوحيد في أزمة المياه التي تشهدها إيران بعد صيف شديد الحرارة. وقال عشرات من النقاد وخبراء المياه لوسائل إعلام حكومية هيمنت فيها الأزمة على حلقات نقاشية في الأيام الماضية، إن سوء الإدارة على مدى عقود، عبر الإفراط في بناء السدود والحفر غير القانوني للآبار والممارسات الزراعية غير الفعالة، أدى إلى استنزاف الاحتياطيات.
وأرجعت الحكومة سبب الأزمة إلى عوامل مختلفة مثل "سياسات الحكومات السابقة وتغير المناخ والاستهلاك المفرط".
ورغم عدم وجود أي مؤشر على احتجاجات حتى الآن بسبب أزمة المياه، يعاني الإيرانيون بالفعل تحت وطأة التعثر الاقتصادي الناجم عن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي المتنازع عليه.
ويؤدي النقص المستمر في المياه إلى تكثيف الضغط على الأسر والمجتمعات الإيرانية ، مما يزيد احتمالات حدوث اضطرابات، في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة الدينية ضغوطاً دولية بسبب طموحاتها النووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتتفاقم أزمة المياه في جميع أنحاء إيران، من الشقق في المباني الشاهقة بالعاصمة إلى المدن والبلدات الصغيرة.
ولم تتلق المواطنة الإيرانية مهناز أي تحذير، ولم يكن لديها فرصة للتخزين عندما انقطعت المياه عن الصنابير في شقتها بشرق طهران الأسبوع الماضي. وقالت: "كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، ولم تعد المياه حتى السادسة صباحاً". وبدون مضخة أو خزان للمياه، اضطرت مهناز وطفلاها إلى انتظار عودة مياه الصنابير واستخدام زجاجات المياه المعبأة لتنظيف أسنانهم وغسل أيديهم.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي نفت التقارير التي تحدثت عن ترشيد رسمي في طهران، لكنها أكدت أنها تخفض ليلاً ضغط المياه في العاصمة بما قد يصل إلى الصفر في بعض المناطق.
وحذر بزشكيان أيضاً في يوليو/تموز من الإفراط في الاستهلاك، وقالت سلطات المياه إن 70 بالمئة من سكان طهران يستهلكون أكثر من الكمية المعتادة والبالغة 130 لتراً في اليوم.
يعاني الإيرانيون في السنوات الماضية من انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص في الغاز والمياه خلال شهور ذروة الطلب. وقالت شهلا (41 عاماً)، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال، عبر الهاتف من وسط طهران: "معاناة تلو الأخرى، يوم بلا مياه واليوم التالي بدون كهرباء. ليس لدينا حتى ما يكفي من المال للعيش. هذا بسبب سوء الإدارة".
ونقلت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي عن محمد رضا كافيان بور، رئيس معهد أبحاث المياه في إيران، قوله إن هطول الأمطار العام الماضي كان أقل بنسبة 40 بالمئة من الكمية التي تسقط سنوياً منذ 57 عاماً، وإن التوقعات تشير إلى استمرار ظروف الجفاف حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وتعتمد العاصمة بالكامل على خمسة خزانات تتغذى من الأنهار خارج المدينة، لكن تدفق الأنهار شهد تراجعاً. وقال بهزاد بارسا، المدير العام لشركة مياه طهران، الأسبوع الماضي، إن مستويات المياه انخفضت بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي، مما جعل سد أمير كبير لا يخزن سوى 14 مليون متر مكعب، أي 8 بالمئة من طاقته الاستيعابية. وأضاف أن الخزانات في طهران، التي تصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 500 مليون متر مكعب، صارت تحتوي بالكاد على 250 مليون متر مكعب، وهو انخفاض يقارب النصف، وقد تجف في غضون أسبوعين بمعدلات الاستهلاك الحالية.
وتمتد الأزمة إلى ما هو أبعد من طهران إذ جفت بالفعل المياه وراء 19 سداً رئيسياً على مستوى البلاد، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي السدود في إيران. وانخفض احتياطي المياه إلى أقل من 3 بالمئة في مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
وقال رضا (53 عاماً)، من سكان مشهد: "الضغط منخفض جداً لدرجة أننا حرفياً لا نجد المياه خلال النهار.
وقمت بتركيب خزانات مياه لكن إلى متى يمكننا الاستمرار على هذا النحو؟ هذا كله بسبب سوء الإدارة".
وأضاف أن ذلك يؤثر أيضاً على عمله في تنظيف السجاد.
تأتي الأزمة في أعقاب تسجيل درجات حرارة مرتفعة على نحو قياسي وتكرار انقطاع الكهرباء. وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أعلنت الحكومة عن عطلات رسمية طارئة لتقليل استهلاك المياه والطاقة وأغلقت بعض المباني العامة والبنوك مع تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق.
وتقول السلطات إن تغير المناخ زاد من حدة المشكلة، لأن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تسريع التبخر ونقص المياه الجوفية. وانتقدت بعض الصحف سياسات الحكومة البيئية مشيرة إلى تعيين مديرين غير مؤهلين وتسييس إدارة الموارد، وهو ما تنفيه الحكومة. وعادت الدعوات لصلاة الاستسقاء للظهور مجدداً.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مهدي شمران، رئيس مجلس مدينة طهران، قوله: "في الماضي، كان الناس يخرجون إلى الصحراء لأداء صلاة الاستسقاء. ربما لا ينبغي لنا أن نهمل هذا الأمر".
وتتخذ السلطات تدابير مؤقتة للحفاظ على ما تبقى، منها خفض ضغط المياه في بعض المناطق ونقل المياه إلى طهران من خزانات أخرى، لكنها حثت الجمهور على تركيب صهاريج تخزين ومضخات وأجهزة أخرى لتجنب حدوث اضطراب كبير.
وانتقد أستاذ جامعي من مدينة أصفهان، طلب عدم ذكر اسمه، أداء مسؤولي الحكومة، قائلاً إنهم يعملون "قليلاً جداً" ويتخذون إجراءات "متأخرة للغاية. هم يعطون الوعود فقط لكننا لا نرى أي عمل... معظم هذه الأفكار غير قابلة للتنفيذ".

