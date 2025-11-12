  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
للمرة الثانية .. هزة أرضية شمال مصر

للمرة الثانية .. هزة أرضية شمال مصر

2025-11-12 03:18:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغ عدد من السكان عن هزة أرضية ضربت مناطق شمالي مصر اليوم الأربعاء، للمرة الثانية وذلك بعد هزة شعر بها السكان في وقت سابق اليوم.
من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة التي شعر بها سكان محافظات شمالي مصر، مصدرها زلزال ثان غرب جزيرة قبرص مساء اليوم.
وذكر المعهد في بيان، أن أجهزته رصدت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14 كيلو مترا غرب جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أنه تلقى ما يفيد بشعور المواطنين المصريين بالهزة الأرضية، ولم ترد أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المعهد القومي رصد هزة أرضية غرب جزيرة قبرص بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 9.8 كيلو متر، وذلك في الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.
وأكد المعهد عدم وجود أية أضرار للهزة الأرضية، فيما أبلغ مواطنون مصريون شمالي البلاد عن شعورهم بها.
روسيا اليوم


MENAFN12112025000208011052ID1110335076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث