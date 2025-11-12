للمرة الثانية .. هزة أرضية شمال مصر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
للمرة الثانية .. هزة أرضية شمال مصر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغ عدد من السكان عن هزة أرضية ضربت مناطق شمالي مصر اليوم الأربعاء، للمرة الثانية وذلك بعد هزة شعر بها السكان في وقت سابق اليوم.
من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة التي شعر بها سكان محافظات شمالي مصر، مصدرها زلزال ثان غرب جزيرة قبرص مساء اليوم.
وذكر المعهد في بيان، أن أجهزته رصدت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14 كيلو مترا غرب جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أنه تلقى ما يفيد بشعور المواطنين المصريين بالهزة الأرضية، ولم ترد أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المعهد القومي رصد هزة أرضية غرب جزيرة قبرص بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 9.8 كيلو متر، وذلك في الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.
وأكد المعهد عدم وجود أية أضرار للهزة الأرضية، فيما أبلغ مواطنون مصريون شمالي البلاد عن شعورهم بها.
روسيا اليوم
من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة التي شعر بها سكان محافظات شمالي مصر، مصدرها زلزال ثان غرب جزيرة قبرص مساء اليوم.
وذكر المعهد في بيان، أن أجهزته رصدت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 14 كيلو مترا غرب جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.
وأشار إلى أنه تلقى ما يفيد بشعور المواطنين المصريين بالهزة الأرضية، ولم ترد أية بلاغات عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المعهد القومي رصد هزة أرضية غرب جزيرة قبرص بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 9.8 كيلو متر، وذلك في الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.
وأكد المعهد عدم وجود أية أضرار للهزة الأرضية، فيما أبلغ مواطنون مصريون شمالي البلاد عن شعورهم بها.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment