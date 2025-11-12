الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

403
الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، عبد المنعم القرالة، بأن حالة (ضعيفة - متوسطة) من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بدءاً من ظهيرة الخميس وتمتد حتى السبت.
وبيّن القرالة أن الظروف الجوية المتوقع أن تترافق مع حالة عدم الاستقرار؛ تتضمن هطولات مطرية متفرقة ومتقطعة، ستؤثر بشكل أكبر على الشريط الغربي من المملكة والمناطق الشرقية.
وأوضح القرالة أن درجات الحرارة الخميس ستنخفض إلى 24 – 25 درجة، بينما ستنخفض إلى 21 درجة الجمعة.
وأكد استمرار حالة عدم الاستقرار حتى السبت بالتوقعات السابقة ذاتها للحالة.
وعن تأخر الموسم المطري، قال القرالة، إن الموسم المطري تأخر 36 مرة في آخر 100 سنة، موضحاً أن 16 من تلك المواسم المتأخرة سجلت معدلات مطرية موسمية طبيعية وأحياناً أعلى.
