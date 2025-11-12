  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

2025-11-12 03:18:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، عبد المنعم القرالة، بأن حالة (ضعيفة - متوسطة) من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة بدءاً من ظهيرة الخميس وتمتد حتى السبت.
وبيّن القرالة أن الظروف الجوية المتوقع أن تترافق مع حالة عدم الاستقرار؛ تتضمن هطولات مطرية متفرقة ومتقطعة، ستؤثر بشكل أكبر على الشريط الغربي من المملكة والمناطق الشرقية.
وأوضح القرالة أن درجات الحرارة الخميس ستنخفض إلى 24 – 25 درجة، بينما ستنخفض إلى 21 درجة الجمعة.
وأكد استمرار حالة عدم الاستقرار حتى السبت بالتوقعات السابقة ذاتها للحالة.
وعن تأخر الموسم المطري، قال القرالة، إن الموسم المطري تأخر 36 مرة في آخر 100 سنة، موضحاً أن 16 من تلك المواسم المتأخرة سجلت معدلات مطرية موسمية طبيعية وأحياناً أعلى.

