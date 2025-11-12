  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

2025-11-12 03:18:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "الطاولة المستديرة للخبراء العسكريين حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري"، التي نظمتها القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن.
وبين رئيس دائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، وترسيخ مبادئه في الفكر والممارسة، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية ودورها الإنساني الراسخ.
بدوره، ثمّن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، يان فريديه، الجهود المتميزة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال، ودورها الريادي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناولت الورشة، التي استمرت 3 أيام، عرض تجارب القوات المسلحة الأردنية ونظيراتها في المنطقة والإقليم في مجال إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات والآليات الكفيلة بضمان احترام قواعد هذا القانون أثناء العمليات العسكرية.
وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة، أهمية استمرار التعاون بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز الثقافة القانونية والإنسانية ضمن البيئة العسكرية، وتطوير آليات التنسيق والتشاور الإقليمي بين الدول المشاركة، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإنسانيين.
وفي ختام الورشة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
يذكر أن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والملحقين العسكريين والدفاعيين المعتمدين لدى المملكة، وعدد من خبراء القانون الدولي الإنساني.


