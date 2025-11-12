أبو هولي : دعم صمود اللاجئين أولوية وطنية لمواجهة مخططات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، وفدًا من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم دير عمار للاجئين (قرب رام الله)، بحضور وكيل الدائرة أنور حمام، ومدير عام المخيمات محمد عليان.

وضم وفد اللجنة الشعبية كلًا من: رئيس اللجنة الشعبية د. حسن صافي، ونائبه عرفات زيد، وأمين السر وجيه حدوش، وزينب عيسى، وزياد عيد.

وخلال اللقاء، وضع وفد اللجنة د. أبو هولي في صورة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة داخل المخيم، مشيرين إلى أن المخيم يعاني من خنق اقتصادي متواصل يتمثل في الإغلاقات المستمرة، والحواجز، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة الأعباء المعيشية، خاصة على أولياء الأمور ممن لديهم طلبة في المدارس والجامعات

كما أشار الوفد إلى صعوبات التنقل والمعاناة الصحية التي يواجهها سكان المخيم، وخصوصًا المرضى الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات، لا سيما مرضى الكلى والسرطان، إضافة إلى نقص الأدوية الأساسية. وقد قدم الوفد جملة من الأولويات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وثمّن وفد اللجنة الشعبية الجهود التي تبذلها الدائرة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، من خلال مشروع تحسين المخيمات (المنحة اليابانية)، وما يشمله من مشاريع حيوية أسهمت في تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية.

من جانبه، أشاد د. أبو هولي بعمل اللجنة الشعبية في دير عمار، مثمنًا الانسجام العالي والتنسيق المستمر بين اللجنة وباقي المؤسسات في المخيم، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لمتابعة جميع القضايا التي تخص اللاجئين والمخيمات.

وأشار د. أبو هولي إلى سعي الدائرة لإعادة إحياء مركز النشاط النسوي في المخيم لتمكينه من أداء دوره الريادي في العمل المجتمعي، وخاصة في مجالات تمكين النساء والأسر.

كما وضع أبو هولي الوفد في صورة التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية وتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس بشأن تعزيز صمود أبناء شعبنا، خصوصًا في المخيمات، مؤكدًا أن سياسات الاحتلال المتمثلة في الخنق الاقتصادي، والسطو على أموال المقاصة، واستهداف الأونروا والمخيمات، وتهجير التجمعات البدوية، وضرب الاقتصاد، وحرق المزارع، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات؛ تهدف إلى خلق بيئة طاردة تدفع نحو التهجير القسري.

وأكد د. أبو هولي أن“حق العودة حق مقدّس، وصمود اللاجئين في المخيمات هو حجر الزاوية في التمسك بهذا الحق”، مشيرًا إلى أن الدائرة تعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لدعم جهود الأونروا وضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام اللقاء، وعد د. أبو هولي بمتابعة مطالب اللجنة الشعبية مع الجهات المختصة، والعمل على حشد الدعم والموارد اللازمة لتمكين اللجنة من مواجهة التحديات وتحسين واقع المخيم وخدماته.