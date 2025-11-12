فلسطين تواصل مشاركتها في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل وتدعو إلى عدالة مناخية

MENAFN - Palestine News Network ) بيليم / البرازيل/PNN - تواصل دولة فلسطين مشاركتها في اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، من خلال مداخلة قدمها القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة م. أحمد أبو ظاهر، ضمن الكلمات الافتتاحية للدول المشاركة في المؤتمر.

وأشار أبو ظاهر في كلمته إلى الآثار البيئية التي تواجهها فلسطين نتيجة التغير المناخي، وإلى المعاناة المركبة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتي تفاقم من هشاشة البيئة الفلسطينية وتعيق جهود التنمية المستدامة.

ودعا الدول الصناعية إلى الإيفاء بتعهداتها الدولية بزيادة التمويل المناخي وإعطاء الأولوية لبرامج وإجراءات التكيف، مشيراً إلى أن فلسطين من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي رغم كونها غير مساهمة في مسبباته كما هي الحال في الدول الصناعية.

وأكد أبو ظاهر على أحقية دولة فلسطين في الوصول إلى صناديق التمويل المناخي بشفافية ودون تمييز أو معيقات سياسية، مشيراً إلى الآثار المدمرة التي تخلفها الحروب والنزاعات على البيئة، والتي تزيد من تعقيد التحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض في مداخلته ما تعرض له قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة وما نتج عنها من كميات هائلة من الانبعاثات الغازية والتلوث الذي يمتد أثره إلى فلسطين والإقليم المحيط.

وشكر أبو ظاهر في كلمته رئيس وحكومة دولة البرازيل الصديقة على حسن الاستقبال والضيافة للوفود المشاركة، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر النجاح في تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة آثار التغير المناخي.