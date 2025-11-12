فلسطين تواصل مشاركتها في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل وتدعو إلى عدالة مناخية

فلسطين تواصل مشاركتها في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل وتدعو إلى عدالة مناخية
وأشار أبو ظاهر في كلمته إلى الآثار البيئية التي تواجهها فلسطين نتيجة التغير المناخي، وإلى المعاناة المركبة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتي تفاقم من هشاشة البيئة الفلسطينية وتعيق جهود التنمية المستدامة.
ودعا الدول الصناعية إلى الإيفاء بتعهداتها الدولية بزيادة التمويل المناخي وإعطاء الأولوية لبرامج وإجراءات التكيف، مشيراً إلى أن فلسطين من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي رغم كونها غير مساهمة في مسبباته كما هي الحال في الدول الصناعية.
وأكد أبو ظاهر على أحقية دولة فلسطين في الوصول إلى صناديق التمويل المناخي بشفافية ودون تمييز أو معيقات سياسية، مشيراً إلى الآثار المدمرة التي تخلفها الحروب والنزاعات على البيئة، والتي تزيد من تعقيد التحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض في مداخلته ما تعرض له قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة وما نتج عنها من كميات هائلة من الانبعاثات الغازية والتلوث الذي يمتد أثره إلى فلسطين والإقليم المحيط.
وشكر أبو ظاهر في كلمته رئيس وحكومة دولة البرازيل الصديقة على حسن الاستقبال والضيافة للوفود المشاركة، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر النجاح في تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة آثار التغير المناخي.
