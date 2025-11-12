جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء
وجاء صعود الذهب أمس الثلاثاء مدفوعا بتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.
وفي تعاملات اليوم الأربعاء بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4116.65 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أمس أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر الماضي.
بينما جرى تداول العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل عند 4121.70 دولار للأونصة.
