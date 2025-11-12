جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بانتعاش طفيف للدولار، وعمليات جني أرباح بعد أن ارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع في الجلسة السابقة.وجاء صعود الذهب أمس الثلاثاء مدفوعا بتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.



وفي تعاملات اليوم الأربعاء بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4116.65 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أمس أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر الماضي.



بينما جرى تداول العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل عند 4121.70 دولار للأونصة.

RT