الشرع: لا اتفاق أمني مع إسرائيل قبل انسحابها من أراضي الجنوب

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءه الرئيس دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس، تهدف إلى بناء علاقات شراكة قوية بين دمشق وواشنطن، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت رفع العقوبات عن سوريا، وحققت نتائج جيدة.

وأوضح الشرع في حديث لصحيفة واشنطن بوست، أن اعتداءات إسرائيل لا تنبع من مخاوفها الأمنية، بل من طموحاتها التوسعية، مشدداً على أن الجنوب أرض سوريّة، وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في الثامن من كانون الأول الماضي.

وقال:“الهدف الأهم من الزيارة هو البدء ببناء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، لأنها لم تكن جيدة على الإطلاق خلال العقود الماضية، كنا نبحث عن مصالح مشتركة، ووجدنا أن لدينا العديد من المصالح المشتركة التي يمكننا البناء عليها، مثل المصالح الأمنية والاقتصادية”.

وأضاف الشرع:“إن استقرار سوريا سيؤثر على المنطقة بأسرها، والاستقرار مرتبط بالاقتصاد والتنمية وبالتالي برفع العقوبات، وهذا النقاش مستمر منذ أشهر، وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج جيدة. لكننا ما زلنا ننتظر القرار النهائي”.

أوستن تايس والتنسيق مع الولايات المتحدة

ورداً على سؤال بشأن الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في آب عام 2012 قال الشرع:” خلال الحرب التي شنها النظام السابق على الشعب السوري، لدينا حوالي 250 ألف مفقود سوري ويشمل هذا العدد أيضاً بعض الأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى، مثل أوستن تايس، وتمكنّا من إطلاق سراح مواطن أمريكي من السجون عند وصولنا إلى دمشق، وسلّمناه فوراً إلى السلطات الأمريكية، كما شكّلنا لجنةً للمفقودين، تُركّز على الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية وفُقدوا في سوريا، ونُنسّق مع السلطات الأمريكية”.

وأضاف:“التقيت ببعض عائلات المفقودين، ومن بينهم والدة أوستن تايس -إنها امرأةٌ عظيمة- كما التقت بوالدتي، لأنّ والدتي كانت لها قصةٌ مشابهة، حيث اختفيتُ لسبع سنوات، وظنّ الجميع أنني قُتلت باستثناء والدتي. كانت لديها ثقةٌ راسخةٌ بعودتي يوماً ما”.

المرحلة الانتقالية وإعادة بناء الدولة

وبشأن الأوضاع في سوريا أوضح الشرع أن سوريا خرجت لتوها من حرب ضروس، وكانت تعيش في ظل ديكتاتورية ونظام قاسٍ سيطر على البلاد لمدة 60 عاماً. والآن تمر بمرحلة انتقالية وخلال هذه المرحلة، هناك أوضاع وظروف وقوانين مختلفة عن الدول المستقرة.

وقال الشرع:“على سبيل المثال، بعد انتهاء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، هل استقرت الأمور بعد عام واحد؟ أم استغرقت كل هذه المدة الطويلة، سنوات عديدة بعد الحرب؟ نحن في مرحلة إعادة بناء الدولة، واستعادة القانون وإعادة بنائه، لكنني لا أقول إنه لا توجد مشاكل في سوريا. هذا ليس نهاية المطاف”.

وأوضح أن هناك مصالح فردية لبعض الجماعات التي تريد الحكم الذاتي وبعض هذه الأطراف تسعى لتبرير مصالحها مستخدمةً طائفتها أو عقيدتها كغطاء، مضيفاً“إنهم يتحدثون عن تهديد وجودي لطائفتهم أو عقديتهم، لكن في سوريا نعيش في تعايش مع جماعات دينية مختلفة منذ أكثر من 1400 عام، وما زلنا موجودين، وما زال هذا التنوع قائماً”.

الحرب ضد داعش

وبخصوص الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي قال الرئيس الشرع:” كنا في حرب معه لعشر سنوات، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع أي قوة غربية أو أي دولة أخرى، وسوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية” محذراً من أن تقسيم سوريا، أو وجود أي قوة عسكرية خارج سيطرة الحكومة، يُمثل البيئة الأمثل لازدهار داعش.

الاتفاق مع قسد

وفيما يتعلق بالاتفاق مع“قسد” يرأى الشرع أن الحل الأمثل هو أن تُشرف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا على دمج قوات“قسد” في قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية. وأن تكون مهمة حماية الأراضي السورية من مسؤولية الدولة.

الاعتداءات الإسرائيلية والمفاوضات

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وانتهاكها للأراضي والسيادة السورية قال الشرع:” دخلت سوريا في حرب مع إسرائيل قبل 50 عاماً. ثم في عام 1974 تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين الطرفين، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأت إسرائيل بانتهاك الاتفاقية وطردت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، واحتلت أراضٍ جديدة، وشنت أكثر من ألف غارة جوية في سوريا منذ الثامن من كانون الأول، شملت قصف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع، لكن لأننا نريد إعادة إعمار سوريا، لم نرد على هذه الاعتداءات”.

وشدد على أن اعتداءات إسرائيل لا تنبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية وقال:” لطالما ادعت إسرائيل أن لديها مخاوف بشأن سوريا لأنها تخشى التهديدات التي تُمثّلها الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني. ونحن من طردنا تلك القوات من سوريا”.

وأوضح أن سوريا تنخرط في مفاوضات مع إسرائيل، وقطعت شوطاً طويلا في طريق التوصل إلى اتفاق أمني لكن للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الثامن من شهر كانون الأول.

وأضاف:” الولايات المتحدة معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد. اليوم وجدنا أن الرئيس ترامب يدعم وجهة نظرنا أيضاً، وسيدفع بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل لهذه المسألة”.

الجنوب أرض سوريّة

ورداً على سؤال فيما إذا كانت سوريا توافق على” نزع السلاح من المنطقة جنوب دمشق” أكد الشرع:” هذه أرض سوريّة، ويجب أن تتمتع سوريا بحرية التعامل مع أراضيها” مضيفاً:“احتلّت إسرائيل الجولان السوري بحجة حماية نفسها، وهي الآن تفرض شروطها في جنوب سوريا لحماية الجولان. لذا بعد بضع سنوات، ربما ستحتلّ وسط سوريا لحماية جنوب سوريا. وسيصلون إلى ميونيخ عبر هذا المسار”.

العلاقة مع روسيا

وحول العلاقات مع روسيا قال الشرع:“خضنا حرباً ضد روسيا لعشر سنوات، وكانت حرباً قاسية وصعبة -أعلنوا أنهم اغتالوني عدة مرات- نحن بحاجة إلى روسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن. نحتاج إلى تصويتهم ليكونوا إلى جانبنا في بعض القضايا، ولدينا مصالح استراتيجية معهم، لا نريد أن ندفع روسيا إلى خيارات بديلة أو أخرى في التعامل مع سوريا”.

وأشار إلى أن قضية بشار الأسد تُشكّل إشكاليةً بالنسبة لروسيا، والعلاقة معهم ما زالت في بدايتها مبيناً أننا سنحافظ على حقنا كسوريين في المطالبة بمحاكمة الأسد.