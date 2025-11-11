  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لجنة أممية تعتمد مشروع قرار معني بالأشخاص الذين يعيشون مع أمراض نادرة

2025-11-11 11:35:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مشروع قرار معني بالأشخاص الذين يعيشون مع أمراض نادرة في خطوة تعزز الالتزام الدولي تجاه هذه الفئة وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف في التنمية الاجتماعية والصحية.
وقد تقدم بمشروع القرار المعنون "التصدي لتحديات الأشخاص الذين يعيشون مع أمراض نادرة وأسرهم" كل من دولة الكويت وقطر والبرازيل وإسبانيا.
وبهذه المناسبة أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في كلمته أمام اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية أن اعتماد هذا القرار يجسد "قناعة راسخة بأن ندرة المرض لا يجب أن تحدد مصير الإنسان أو فرصه في الحياة".
وأضاف السفير البناي أن النص الجديد "يرسخ التزامات أوضح تجاه الإدماج والإنصاف ويستجيب لشجاعة الأسر والأشخاص الذين يعيشون مع أمراض نادرة حول العالم" مشيرا إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون من أمراض نادرة وكثير منهم يواجهون سنوات طويلة قبل الحصول على تشخيص دقيق أو خدمات صحية مناسبة.
وأوضح البناي أن مشروع القرار يدعو إلى تعزيز النظم الصحية الوطنية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتحسين فرص الوصول إلى التشخيص المبكر والتعليم الشامل والعمل اللائق إضافة إلى دعم البحوث والابتكار في مجال الأمراض النادرة.
ورحب بقرار منظمة الصحة العالمية إعداد خطة عمل عالمية مدتها 10 سنوات للأمراض النادرة معتبرا ذلك تطورا مهما نحو تنسيق الجهود الدولية.
وختم المندوب الدائم لدولة الكويت كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الاعتراف إلى مرحلة الالتزام مؤكدا أن "الادماج الاجتماعي ليس خيارا بل مسؤولية وأنه لا ينبغي ترك أي شخص خلف الركب مهما كانت حالته نادرة".
ويأتي اعتماد هذا القرار ليعزز موقع الكويت كشريك فاعل في الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان حقوق جميع الفئات وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية التي تشكل أساس عمل الأمم المتحدة. (النهاية)

