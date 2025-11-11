منتخب الكويت للألعاب الإلكترونية يتأهل إلى نهائيات لعبة (روكيت ليغ) ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي

403
منتخب الكويت للألعاب الإلكترونية يتأهل إلى نهائيات لعبة (روكيت ليغ) ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -– تأهل منتخب الكويت الوطني للألعاب الإلكترونية اليوم الثلاثاء إلى الأدوار النهائية في لعبة (روكيت ليغ) ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها السعودية.
ويضم المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية كلا من اللاعبين يوسف المطيري وعبدالله الشمري ومحمد المطيري والذين قدموا أداء مميزا أهلهم للوصول إلى المراحل النهائية والمنافسة على الميداليات.
وتشهد المنافسات غدا الأربعاء جدولا حافلا بمشاركات أبطال الكويت في مختلف الألعاب حيث يخوض منتخب الفروسية تصفيات قفز الحواجز في الساعة 45ر5 مساء بمشاركة الفرسان فواز راشد وعبدالله العوضي وحمد الهاجري وعلي الخرافي.
كما سيكون منتخب الكويت للرياضات الإلكترونية على موعد مع منصات التتويج عند خوضه لنهائيات لعبة (روكيت ليغ) عند الساعة 7 مساء فيما يشارك السباحان سعود الشمروخ وخالد العتيبي في تصفيات سباق 400 متر حرة عند الساعة 48ر10 صباحا.
بدوره يتطلع لاعب منتخب الكويت للكاراتيه عمر القناعي لتحقيق نتائج إيجابية في تصفيات منافسات (كوميتيه) لوزن تحت 75 كجم والتي تنطلق الساعة 1 ظهرا. (النهاية)
