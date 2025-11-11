  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتخب الكويت للألعاب الإلكترونية يتأهل إلى نهائيات لعبة (روكيت ليغ) ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي

منتخب الكويت للألعاب الإلكترونية يتأهل إلى نهائيات لعبة (روكيت ليغ) ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي

2025-11-11 11:35:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -– تأهل منتخب الكويت الوطني للألعاب الإلكترونية اليوم الثلاثاء إلى الأدوار النهائية في لعبة (روكيت ليغ) ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها السعودية.
ويضم المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية كلا من اللاعبين يوسف المطيري وعبدالله الشمري ومحمد المطيري والذين قدموا أداء مميزا أهلهم للوصول إلى المراحل النهائية والمنافسة على الميداليات.
وتشهد المنافسات غدا الأربعاء جدولا حافلا بمشاركات أبطال الكويت في مختلف الألعاب حيث يخوض منتخب الفروسية تصفيات قفز الحواجز في الساعة 45ر5 مساء بمشاركة الفرسان فواز راشد وعبدالله العوضي وحمد الهاجري وعلي الخرافي.
كما سيكون منتخب الكويت للرياضات الإلكترونية على موعد مع منصات التتويج عند خوضه لنهائيات لعبة (روكيت ليغ) عند الساعة 7 مساء فيما يشارك السباحان سعود الشمروخ وخالد العتيبي في تصفيات سباق 400 متر حرة عند الساعة 48ر10 صباحا.
بدوره يتطلع لاعب منتخب الكويت للكاراتيه عمر القناعي لتحقيق نتائج إيجابية في تصفيات منافسات (كوميتيه) لوزن تحت 75 كجم والتي تنطلق الساعة 1 ظهرا. (النهاية)

ع ش / ف ا س


MENAFN11112025000071011013ID1110330053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث