رقم سلبي يطارد فينيسيوس أمام فاييكانو

رقم سلبي يطارد فينيسيوس أمام فاييكانو
خبرني - سيكون فينيسيوس جونيور على موعد مع مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلعب ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد.
لم يسجل فينيسيوس إلا مرة واحدة في 8 مباريات ضد رايو، ومن المنتظر أن يتعرض اللاعب البرازيلي لرقابة قوية من الظهير أندريه راتيو وهو أسرع لاعب في "الليغا".
ذكرت صحيفة ماركا اليوم السبت أن الروماني راتيو هو أسرع لاعب في البطولات الخمس الكبرى وفقاً لإحصائية من Gradien Sports بسرعة 34.7 كيلومتراً في الساعة، ويتقدم بفارق ضئيل على راؤول بيلانوفا لاعب أتالانتا وبيدرو نيتو لاعب تشيلسي.
ويظهر فينيسيوس في القائمة بسرعة تبلغ 34.4 كيلومتراً في الساعة.
وخطف راتيو الأضواء في ظهوره الأول ضد ريال مدريد في برنابيو، وتعادل الفريقان دون أهداف في الخامس من نوفمبر (تشرين الأول) 2023.
وفي هذه المباراة، نقلت كاميرات شبكة Movistar Plus عن راتيو قوله: "فيني لا يستطيع ملاحقتي".
وفي الموسم الماضي، تعادل رايو فاييكانو على أرضه 3-3 مع ريال مدريد، قبل أن يخسر 2-1 بصعوبة في برنابيو بفضل هدف فينيسيوس.
