رقم سلبي يطارد فينيسيوس أمام فاييكانو

2025-11-09 01:06:39
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سيكون فينيسيوس جونيور على موعد مع مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلعب ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

لم يسجل فينيسيوس إلا مرة واحدة في 8 مباريات ضد رايو، ومن المنتظر أن يتعرض اللاعب البرازيلي لرقابة قوية من الظهير أندريه راتيو وهو أسرع لاعب في "الليغا".

ذكرت صحيفة ماركا اليوم السبت أن الروماني راتيو هو أسرع لاعب في البطولات الخمس الكبرى وفقاً لإحصائية من Gradien Sports بسرعة 34.7 كيلومتراً في الساعة، ويتقدم بفارق ضئيل على راؤول بيلانوفا لاعب أتالانتا وبيدرو نيتو لاعب تشيلسي.

ويظهر فينيسيوس في القائمة بسرعة تبلغ 34.4 كيلومتراً في الساعة.

وخطف راتيو الأضواء في ظهوره الأول ضد ريال مدريد في برنابيو، وتعادل الفريقان دون أهداف في الخامس من نوفمبر (تشرين الأول) 2023.

وفي هذه المباراة، نقلت كاميرات شبكة Movistar Plus عن راتيو قوله: "فيني لا يستطيع ملاحقتي".

وفي الموسم الماضي، تعادل رايو فاييكانو على أرضه 3-3 مع ريال مدريد، قبل أن يخسر 2-1 بصعوبة في برنابيو بفضل هدف فينيسيوس.

MENAFN09112025000151011027ID1110315769

