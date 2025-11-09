باريس سان جيرمان يجهز 150 مليون يورو لضم أوسيمين

باريس سان جيرمان يجهز 150 مليون يورو لضم أوسيمين
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان يستعد لصفقة هجومية ضخمة في في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال حساب BPT التركي على إكس إن النادي الباريسي يخطط لتقديم عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم غلطة سراي التركي، متقدماً في سباق المنافسة على برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى.
وأضاف: "أوسيمين، البالغ من العمر 26 عاماً، يعيش فترة تألق استثنائية منذ انتقاله إلى غلطة سراي، حيث سجل 46 هدفاً في 52 مباراة، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية خلال العامين الأخيرين".
وتابع: "قدرته على إنهاء الهجمات، وسرعته العالية، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء جعلت منه هدفاً مغرياً لأندية الصف الأول التي تبحث عن رأس حربة قادر على صناعة الفارق في البطولات الكبرى".
وأردف: "في باريس سان جيرمان، يواصل مسؤولو النادي وضع بدائل هجومية تحسباً لأي تغييرات قادمة في الخط الأمامي، خصوصاً في ظل الحديث المستمر عن إمكانية رحيل بعض النجوم الصيف المقبل. ويبدو أن أوسيمين، الذي يملك خبرة واسعة في الدوريات الأوروبية بعد محطاته السابقة مع ليل الفرنسي ونابولي الإيطالي، يمثل الخيار المثالي لقيادة هجوم الفريق في مشروعه الجديد تحت إدارة لويس إنريكي".
وأشار إلى أنه يُتوقع أن يواجه باريس سان جيرمان منافسة قوية من برشلونة، الذي يبحث بدوره عن مهاجم صريح يعيد للفريق قدرته التهديفية أمام المرمى. إلا أن العرض المالي الضخم الذي يستعد النادي الفرنسي لتقديمه قد يمنحه أفضلية واضحة، خاصة أن غلطة سراي لن يتنازل بسهولة عن هدافه الأول إلا في حال وصول عرض غير قابل للرفض.
