باريس سان جيرمان يجهز 150 مليون يورو لضم أوسيمين

2025-11-09 01:06:37
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان يستعد لصفقة هجومية ضخمة في في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال حساب BPT التركي على إكس إن النادي الباريسي يخطط لتقديم عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم غلطة سراي التركي، متقدماً في سباق المنافسة على برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى.

وأضاف: "أوسيمين، البالغ من العمر 26 عاماً، يعيش فترة تألق استثنائية منذ انتقاله إلى غلطة سراي، حيث سجل 46 هدفاً في 52 مباراة، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية خلال العامين الأخيرين".

وتابع: "قدرته على إنهاء الهجمات، وسرعته العالية، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء جعلت منه هدفاً مغرياً لأندية الصف الأول التي تبحث عن رأس حربة قادر على صناعة الفارق في البطولات الكبرى".

وأردف: "في باريس سان جيرمان، يواصل مسؤولو النادي وضع بدائل هجومية تحسباً لأي تغييرات قادمة في الخط الأمامي، خصوصاً في ظل الحديث المستمر عن إمكانية رحيل بعض النجوم الصيف المقبل. ويبدو أن أوسيمين، الذي يملك خبرة واسعة في الدوريات الأوروبية بعد محطاته السابقة مع ليل الفرنسي ونابولي الإيطالي، يمثل الخيار المثالي لقيادة هجوم الفريق في مشروعه الجديد تحت إدارة لويس إنريكي".

وأشار إلى أنه يُتوقع أن يواجه باريس سان جيرمان منافسة قوية من برشلونة، الذي يبحث بدوره عن مهاجم صريح يعيد للفريق قدرته التهديفية أمام المرمى. إلا أن العرض المالي الضخم الذي يستعد النادي الفرنسي لتقديمه قد يمنحه أفضلية واضحة، خاصة أن غلطة سراي لن يتنازل بسهولة عن هدافه الأول إلا في حال وصول عرض غير قابل للرفض.

