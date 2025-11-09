رونالدو.. 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر
خبرني - حقق لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنجازاً تاريخياً بعدما سجل هدفاً لفريقه في مواجهة نيوم، والمقامة على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية" بمدينة "تبوك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.
أحرز رونالدو هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويملك "الدون" 83 هدفاً، بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.
