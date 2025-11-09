  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رونالدو.. 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر

2025-11-09 01:06:36
خبرني - حقق لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنجازاً تاريخياً بعدما سجل هدفاً لفريقه في مواجهة نيوم، والمقامة على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية" بمدينة "تبوك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

أحرز رونالدو هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك "الدون" 83 هدفاً، بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

