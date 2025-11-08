التسامح الديني الحل المستدام - جريدة الوطن السعودية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(MENAFN- Al Watan) تبدو معظم النزاعات في العالم وكأنها ذات دوافع سياسية أو اقتصادية أو جيوسياسية، لكننا حين نعود إلى جذورها الأولى نجد أن شرارتها الأولى غالبا كانت دينية. فكرة الحق المطلق، أو تصور متصلب عن ((الفرقة الناجية))، أو رغبة في فرض طريق واحد للخلاص. يثبت التاريخ هذه الفكرة بوضوح، فالحروب عبر التاريخ لم تبدأها السيوف والبنادق، بل الاعتقاد بأن الحقيقة لا تتسع إلا لمالك واحد.
من الحروب الصليبية إلى محاكم التفتيش إلى الصراع الهندوسي الإسلامي في شبه القارة الهندية، إلى النزاعات الطائفية الحديثة في الشرق الأوسط، نجد القاسم المشترك هو تحول الاختلاف الديني من مسألة روحية فكرية إلى هوية صلبة متعالية تحكم السياسة وتوجه عمل الدولة.
جربت الأمم عبر التاريخ تطبيق معاهدات واتفاقات وتوازنات قوى، أدت إلى مراحل هدوء مرارا، لكن جذور النزاع تبقى حية في كل مرة تنتظر لحظة انفجار جديدة، ذلك أن السلام الذي يبنى على الخوف هو في طبيعته مؤقت. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لمسألة التسامح الديني بوصفه فعل بقاء وضرورة إستراتيجية وخيارا سياسيا وثقافيا مستداما قادرا على تجفيف منابع العنف.
والتسامح لا يعني تمييع الإيمان ولا المساواة بين العقائد وكأنها حقائق متطابقة، بل يعني الاعتراف بإنسانية الآخر، وحقه في الاختلاف دون نفيه أو إقصائه. إنه ببساطة الانتقال من فلسفة ((أنا على حق)) إلى فلسفة ((نحن مختلفان لكن إنسانيتنا أوسع من هذا الاختلاف))،
وإذا ما رجعنا إلى التاريخ فإننا نرى الأمثلة الحية على محاولات ترسيخ هذا المبدأ، كعهد النبي، صلى الله عليه وسلم، لنصارى نجران، أو عهده لليهود في المدينة، هذه المواثيق قدمت نموذجا مبكرا لشرعية الاعتراف بالآخر.
الأندلس في عصرها الذهبي حيث تعايشت الديانات فيها وشكلت نهضة معرفية واجتماعية فريدة.
النماذج كثيرة من مختلف الحضارات والأزمنة، تتضافر لإثبات أن اختيار ((التسامح الديني)) هو الطريق الوحيد للسلام والنمو، وإن توسيع دائرة المشتركات الإنسانية بين الشعوب أفضل من بناء الجدران الثقافية تحت شعارات متطرفة.
التسامح الديني بهذا المعنى ليس شعورا، بل هو نظام فكري وثقافي وقانوني يقوم على أسس ويطبق عبر آليات متعددة.
ولعل أهم هذه الآليات ((التربية))، فالطفل الذي ينشأ على أن المختلف ((خصم)) يكبر ((مقاتلا))، أما الذي يرى في الاختلاف ثراء إنسانيا فإنه يكبر ((محاورا))، بناء، واثقا في ذاته لا يحتاج لإثباتها بإنكار الآخرين.
كما يجب إعادة تأويل التراث الديني وفق قيم الرحمة والإحياء. مما يحول العلاقة مع الله في أشكالها المتعددة إلى قوة عمران للأرض وسلام للبشرية.
ختاما.. التسامح الديني ((مشروع حضاري)) لا تتحقق استدامته بقرارات سياسية فقط، بل عبر وعي مجتمعي، ومناهج تعليمية تعيد تقديم التاريخ بموضوعية، وخطاب إعلامي متوازن يحد من الاستقطاب. وفقه ديني يعيد الاعتبار لقيمة الرحمة، وفضاء عام يجعل الاختلاف جزءا طبيعيا من العيش المشترك.

