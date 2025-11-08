مدير عام فندق "هيلتون المعادى": تطوير البنية التحتية والمطارات يرفع تنافسية المقصد السياحى المصرى عالمياً

قال هيثم نصار، مدير عام فندق هيلتون المعادى، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيشكل نقطة تحول نوعية فى مسار السياحة المصرية، باعتباره مشروعاً استراتيجياً قادراً على إعادة رسم خريطة الزائرين واستقطاب السائح مرتفع الإنفاق، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد ثقافى عالمى.

أضاف، فى مقابلة مع ((البورصة))، أن المتحف المصرى الكبير سيكون عنصر جذب رئيسياً خلال الفترة المقبلة؛ إذ يُتوقع أن يسهم فى تنشيط السياحة الثقافية، ورفع متوسط إنفاق السائح.

أشار إلى أن الطريق المحيط بالمتحف بعد الانتهاء منه سيضيف تجربة فريدة للزائر سواء من حيث سهولة الوصول أو من الناحية الجمالية.

وأضاف أن خطة الترويج السياحى الجديدة ستركز بشكل كبير على المتحف والمناطق المحيطة به، باعتباره واجهة مصر الثقافية الجديدة أمام العالم.

أوضح ((نصار)) أن التطوير الشامل للبنية التحتية فى مصر خلال السنوات الأخيرة جعل تجربة السائح أكثر سهولة وراحة، سواء فى التنقل بين المقاصد أو الوصول إليها.

أكد أن تحسين شبكات الطرق والمطارات والموانئ هو حجر الأساس لرفع تنافسية المقصد المصرى عالمياً.

وأشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر فى تزايد مستمر للعام الثالث على التوالى، موضحاً أن وزارة السياحة تعتمد على مؤشرى عامى 2008 و2010 كمقياس للأداء من حيث عدد الزوار والإيرادات.

وكشف ((نصار))، أن مصر تمتلك حالياً نحو 220 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى نحو 6 آلاف غرفة جديدة ستدخل الخدمة قريباً.

أكد ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتواكب مع حجم الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن السياحة تسهم بنحو 4.7% من الناتج القومى وفقاً لأحدث التقديرات الحكومية، بعد أن كانت قبل عام 2010 فى المرتبة الثانية أو الثالثة بين مصادر الدخل القومى.

توقع أن يسهم افتتاح المتحف الكبير وتطوير المقاصد فى رفع هذه النسبة مجدداً.

وشدد ((نصار)) على أن السياحة صناعة مترابطة تضم أكثر من 72 نشاطاً اقتصادياً، ما يجعل تطوير التعليم السياحى والفندقى أمراً حتمياً.

وقال: ((بدأنا بالفعل التعاون مع المدارس الفندقية لتحديث المناهج وتطبيق التدريب العملى داخل الفنادق، لتأهيل جيل جديد من العاملين القادرين على المنافسة إقليمياً)).

أوضح مدير فندق هيلتون المعادى، أن عدد المطارات الحالية لا يواكب النمو المطلوب، خصوصاً فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، داعياً إلى زيادة عدد المطارات وتطوير الخدمات الداخلية، لأن المطار هو أول ما يراه السائح عند دخوله البلاد.

وأضاف: ((علينا الاعتراف أننا لم نحقق بعد المستوى المطلوب فى إدارة المطارات، ولهذا فإن طرح إدارتها أمام الشركات العالمية المتخصصة خطوة صحيحة فى الاتجاه نحو الكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادى، فكما نقول: ((ادّى العيش لخبازه)))).

أشاد ((نصار)) بأداء القطاع الخاص فى دعم وتنشيط السياحة، موضحاً أن المستثمرين المحليين يعملون بقوة منذ سنوات فى مناطق مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعلمين.

وأكد أن تقديم الحوافز للمستثمرين يشجع على تنفيذ مشروعات جديدة ترفع من الطاقة الفندقية والعوائد السياحية، لافتاً إلى أن المبانى الحكومية المطروحة كفنادق لاقت إقبالاً واسعاً من الشركات العالمية.

وأشار ((نصار)) إلى أهمية تقنين أوضاع الشقق الفندقية من خلال تشريع واضح يضمن تشغيلها بشكل منظم، معتبراً أن ذلك سيفتح المجال أمام استثمارات عالمية جديدة فى مجال الإدارة السياحية.

لفت إلى أن الساحل الشمالى والعلمين الجديدة تمثلان وجهات واعدة للسياحة المستقبلية، موضحاً أنه فى حال تسويقهما بالشكل الصحيح، يمكن أن تستقطبا أعداداً كبيرة من السائحين الأوروبيين، خاصة خلال موسم الشتاء بفضل المناخ الدافئ.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات طبيعية استثنائية على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤهلة بها لزيادة حصتها من السوق السياحى العالمي، بشرط الاستثمار فى العنصر البشرى إلى جانب تطوير البنية التحتية.

تابع أنه فى ظل استمرار الاستقرار السياسى والاقتصادي، ومع تطوير المطارات والبنية التحتية والتسويق الاحترافي، يمكن لمصر استقبال نحو 30 مليون سائح سنوياً قبل عام 2030.

وأضاف أن مصر تمتلك أكثر من 1200 كيلومتر من الشواطئ وموقعاً جغرافياً متميزاً يجعلها قريبة من أوروبا وآسيا، ما يمنحها فرصة لتكون مركز جذب رئيسياً فى المنطقة.

أكد أهمية تنويع الأنماط السياحية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة فى مجالات السياحة العلاجية، والترانزيت، والسفاري، وسياحة الموانئ والتسوق، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول المنافسة فى هذه الأنشطة.

وقال: ((تجربة السائح لا تقتصر على الفندق، بل تبدأ منذ لحظة وصوله المطار وحتى مغادرته، مروراً بوسائل النقل ومستوى الخدمات وطريقة تعامل المواطنين، وكلها عناصر تصنع الانطباع الحقيقى عن مصر)).