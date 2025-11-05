  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
Bede البحرين توقع مع مدرسة الوسام

Bede البحرين توقع مع مدرسة الوسام

2025-11-05 11:13:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

وقعت‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين،‭ ‬تطبيق‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬الوسام‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬حلول‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬تعليم‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬تطبيق‭ ‬تمويل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يُقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭.‬‭ ‬‮«‬تعليم‮»‬‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬مخصصة‭ ‬للتعليم‭ ‬ومُصمّمة‭ ‬لتمكين‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلاب‭ ‬بإدارة‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ومرونة‭.‬

‭ ‬تشجع‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬تعليم‮»‬‭.‬

MENAFN05112025000055011008ID1110302570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث