Bede البحرين توقع مع مدرسة الوسام
وقعت Bede البحرين، تطبيق الحلول التمويلية المبتكرة، شراكة استراتيجية مع مدرسة الوسام.
وتأتي هذه الشراكة جزءا من أحدث حلول Bede البحرين «تعليم»، والذي يعد أول تطبيق تمويل في المملكة يُقدّم هذه الخدمة. «تعليم» هي خدمة تمويل مخصصة للتعليم ومُصمّمة لتمكين أولياء الأمور والطلاب بإدارة الرسوم الدراسية بكل سلاسة ومرونة.
تشجع Bede البحرين جميع المدارس والمؤسسات التعليمية من الاستفادة من خدمة «تعليم».
