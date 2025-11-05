  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اكتمال البنية التحتية لأكبر واجهة بحرية بجدة

2025-11-05 11:07:22
(MENAFN- Al Watan) تتقدم أعمال التطوير في مشروع واجهة جدة بوتيرة متسارعة؛ إذ اكتملت أعمال البنية التحتية بالكامل في المرحلة الأولى، في حين تجاوزت نسبة إنجاز المرحلة الثانية حاجز الـ 50%.
وتشكل واجهة جدة مشروعاً متعدد الاستخدامات في منطقة أبحر شمال جدة، وتمتد على مساحة تزيد عن 1.000.000 م2، وتتوفر فيها المناطق السكنية والتجارية المميزة، إضافةً إلى المسطحات الخضراء الشاسعة ضمن مجتمع متكامل ومستدام.
أحدث المعايير
جرى تصميم البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات كل من يتواجد في واجهة جدة، مع التركيز على الجودة والكفاءة لضمان تجربة متكاملة في جميع الأوقات.
وتتألق واجهة جدة بأحدث فنون العمارة والتصميم ضمن بيئة خضراء تنبض بالحياة عبر أكثر من 104 آلاف م2 من المسطحات الخضراء، لتُقدم وجهة استثنائية للعيش الراقي.
ويتميز الموقع في أبحر الشمالية على طريقي المدينة والأمير عبد المجيد، بأنه من أكبر المشاريع التي ستعطي نقلة وإضافة نوعية، وذلك من خلال الوصول للواجهة الجديدة، واكتشاف أهم معالمها ومشاريعها الحيوية، ما يعزز مكانة المشروع كوجهة حضرية متكاملة.
نموذج حضري
يعتبر المشروع نموذجًا رائدًا لمفهوم ((مدينة داخل مدينة)). إذ يضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تستوعب ما يزيد عن 23 ألف ساكن، إلى جانب مساحات تجارية وترفيهية تتجاوز 138 ألف م2، ومرافق أعمال ومكاتب تأجيرية بمساحة 140 ألف م2، كما يتضمن 4 مراكز تعليمية لمختلف الفئات العمرية، ومرافق طبية متنوعة، إضافة إلى 814 غرفة فندقية، ومساحات خضراء تتجاوز 104 آلاف م2، في بيئة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب السكان والزوار والمستثمرين.
ويقدم المشروع نموذجا حضريا مبتكرا، يعتمد على مفهوم ((ممشى الـ5 دقائق)) الذي يهدف إلى توفير بيئة معيشية متكاملة تتيح الوصول إلى مختلف الخدمات اليومية سيرًا على الأقدام خلال وقت قصير، دون الحاجة لعبور الطرق الرئيسية أو التقاطعات المرورية. ويسهم هذا النهج في تعزيز معايير السلامة، وتقليل الاعتماد على المركبات، وتشجيع أنماط الحياة الصحية والمستدامة.
إبداع وتطوير
تم توقيع اتفاقية مع عدة شركات لتطوير الموقع وإنشاء مركز طبي متكامل يمتد على مساحة 10 آلاف م2 ويضم 40 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 50 ألف م2، باستثمارات تتجاوز 500 مليون ريال. كذلك تم توقيع اتفاقية لتطوير مشروع سكني يضم أكثر من 870 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 700 مليون ريال.
وتُعدُّ ((واجهة جدة)) وجهة متميزة توفر فرصاً فريدة للإبداع والتطوير في مختلف القطاعات. فسواءً أكان الاهتمام بالتواصل المجتمعي أو بالتنمية المستدامة، نجد في ((واجهة جدة)) البيئة المثالية لتحقيق التطلعات فتلتقي الاحتياجات مع الأفكار المبتكرة في بيئة تتكامل فيها الرؤية مع الفعل.

