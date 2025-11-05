اكتمال البنية التحتية لأكبر واجهة بحرية بجدة

403
اكتمال البنية التحتية لأكبر واجهة بحرية بجدة
(MENAFN- Al Watan) تتقدم أعمال التطوير في مشروع واجهة جدة بوتيرة متسارعة؛ إذ اكتملت أعمال البنية التحتية بالكامل في المرحلة الأولى، في حين تجاوزت نسبة إنجاز المرحلة الثانية حاجز الـ 50%.
وتشكل واجهة جدة مشروعاً متعدد الاستخدامات في منطقة أبحر شمال جدة، وتمتد على مساحة تزيد عن 1.000.000 م2، وتتوفر فيها المناطق السكنية والتجارية المميزة، إضافةً إلى المسطحات الخضراء الشاسعة ضمن مجتمع متكامل ومستدام.
أحدث المعايير
جرى تصميم البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات كل من يتواجد في واجهة جدة، مع التركيز على الجودة والكفاءة لضمان تجربة متكاملة في جميع الأوقات.
وتتألق واجهة جدة بأحدث فنون العمارة والتصميم ضمن بيئة خضراء تنبض بالحياة عبر أكثر من 104 آلاف م2 من المسطحات الخضراء، لتُقدم وجهة استثنائية للعيش الراقي.
ويتميز الموقع في أبحر الشمالية على طريقي المدينة والأمير عبد المجيد، بأنه من أكبر المشاريع التي ستعطي نقلة وإضافة نوعية، وذلك من خلال الوصول للواجهة الجديدة، واكتشاف أهم معالمها ومشاريعها الحيوية، ما يعزز مكانة المشروع كوجهة حضرية متكاملة.
نموذج حضري
يعتبر المشروع نموذجًا رائدًا لمفهوم ((مدينة داخل مدينة)). إذ يضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تستوعب ما يزيد عن 23 ألف ساكن، إلى جانب مساحات تجارية وترفيهية تتجاوز 138 ألف م2، ومرافق أعمال ومكاتب تأجيرية بمساحة 140 ألف م2، كما يتضمن 4 مراكز تعليمية لمختلف الفئات العمرية، ومرافق طبية متنوعة، إضافة إلى 814 غرفة فندقية، ومساحات خضراء تتجاوز 104 آلاف م2، في بيئة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب السكان والزوار والمستثمرين.
ويقدم المشروع نموذجا حضريا مبتكرا، يعتمد على مفهوم ((ممشى الـ5 دقائق)) الذي يهدف إلى توفير بيئة معيشية متكاملة تتيح الوصول إلى مختلف الخدمات اليومية سيرًا على الأقدام خلال وقت قصير، دون الحاجة لعبور الطرق الرئيسية أو التقاطعات المرورية. ويسهم هذا النهج في تعزيز معايير السلامة، وتقليل الاعتماد على المركبات، وتشجيع أنماط الحياة الصحية والمستدامة.
إبداع وتطوير
تم توقيع اتفاقية مع عدة شركات لتطوير الموقع وإنشاء مركز طبي متكامل يمتد على مساحة 10 آلاف م2 ويضم 40 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 50 ألف م2، باستثمارات تتجاوز 500 مليون ريال. كذلك تم توقيع اتفاقية لتطوير مشروع سكني يضم أكثر من 870 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 700 مليون ريال.
وتُعدُّ ((واجهة جدة)) وجهة متميزة توفر فرصاً فريدة للإبداع والتطوير في مختلف القطاعات. فسواءً أكان الاهتمام بالتواصل المجتمعي أو بالتنمية المستدامة، نجد في ((واجهة جدة)) البيئة المثالية لتحقيق التطلعات فتلتقي الاحتياجات مع الأفكار المبتكرة في بيئة تتكامل فيها الرؤية مع الفعل.
