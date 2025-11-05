  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المقاييس تشترط لوحات التعريف والصيانة لموازين الماشية

المقاييس تشترط لوحات التعريف والصيانة لموازين الماشية

2025-11-05 11:07:22
(MENAFN- Al Watan) اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مستخدمي موازين الماشية التقدم على طلب التحقق الدوري عبر منصة تقييس، والتأكد من أن جميع الموازين المستخدمة خاضعة للتحقق وفق اللوائح الفنية المعتمدة.
وأشارت ضمن برنامج تعاوني فني مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للخدمات الوطنية الزراعية، إلى إن هناك متطلبات فنية على الميزان، منها وجود لوحة مزودة باسم الشركة والطراز والرقم التسلسلي والحد الأقصى والأدنى للميزان، مع ضرورة وجود ختم على أدوات القياس بعد إتمام عملية التحقق والمطابقة عقب الصيانة لمنع التأثير على نتيجة القياس.
تثبيت الميزان
حددت الهيئة آلية استخدام موازين المواشي، تبدأ من تجهيز موقع الميزان باختيار موقع صلب غير قابل للحركة، ثم تثبيت الميزان بشكل مستقر وآمن، وتشغيله وفق تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من الشاشة، وأن القراءة صفر، وصولا إلى إخراج الماشية بعد الوزن، وتنظيف الميزان من الأوساخ، ثم إيقاف التشغيل.
الإطار الفني
تصنف موازين المواشي ضمن فئة الموازين غير التلقائية، وهي الموازين التي تتطلب تدخلا بشريًا أثناء عملية الوزن، وتعد المواصفة (SASO DIML R76) هي المواصفة المعتمدة في المملكة لهذا النوع من الموازين، حيث تمثل الإطار الفني والتنظيمي للموازين غير التلقائية.
وتستخدم في الموازين نوعين، الأول ثابت يوضع على الأرض، والثاني قفصي يتم قياس وزن الماشية عليه بوضعها على الميزان وانتظار حتى ثبات الوزن ومن ثم قراءة الوزن وتسجيله، ويشترط اختيار موقع مناسب للميزان على أرض صلبة حتى لا يؤثر على قراءة الوزن، ويجب أن تكون قراءة الميزان عند التشغيل وقبل إدخال الماشية صفرية وجيدة.
التداول والبيع
عدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن أبرز الأخطاء الشائعة باستخدام الموازين الأرض غير المستوية، وتحميل أكثر من ماشية أو وجود أشخاص أثناء الوزن وإهمال الصيانة أو المعايرة.
ووضعت وزارة البيئة والزراعة والمياه الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
وتشترط وزارة البيئة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية ((الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين))، مما يسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.
آلية استخدام موازين المواشي
- تجهيز موقع الميزان باختيار موقع صلب غير قابل للحركة.
- تركيب الميزان بتثبيته بشكل مستقر وآمن.
- تشغيل الجهاز وفق تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من القراءة صفر.
- إدخال الماشية الى الميزان بهدوء، وتقليل الحركة خلال الفحص.
- الانتظار حتى ثبات الوزن وعدم قراءة الوزن أثناء الحركة.
- قراءة وتسجيل الوزن بدقة من الشاشة أو المؤشر.
- إخراج الماشية بعد الوزن.
- تنظيف الميزان بعد الاستخدام من الأوساخ.
- إيقاف تشغيل الميزان.

MENAFN05112025000089011017ID1110302544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث