المقاييس تشترط لوحات التعريف والصيانة لموازين الماشية
(MENAFN- Al Watan) اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مستخدمي موازين الماشية التقدم على طلب التحقق الدوري عبر منصة تقييس، والتأكد من أن جميع الموازين المستخدمة خاضعة للتحقق وفق اللوائح الفنية المعتمدة.
وأشارت ضمن برنامج تعاوني فني مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للخدمات الوطنية الزراعية، إلى إن هناك متطلبات فنية على الميزان، منها وجود لوحة مزودة باسم الشركة والطراز والرقم التسلسلي والحد الأقصى والأدنى للميزان، مع ضرورة وجود ختم على أدوات القياس بعد إتمام عملية التحقق والمطابقة عقب الصيانة لمنع التأثير على نتيجة القياس.
تثبيت الميزان
حددت الهيئة آلية استخدام موازين المواشي، تبدأ من تجهيز موقع الميزان باختيار موقع صلب غير قابل للحركة، ثم تثبيت الميزان بشكل مستقر وآمن، وتشغيله وفق تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من الشاشة، وأن القراءة صفر، وصولا إلى إخراج الماشية بعد الوزن، وتنظيف الميزان من الأوساخ، ثم إيقاف التشغيل.
الإطار الفني
تصنف موازين المواشي ضمن فئة الموازين غير التلقائية، وهي الموازين التي تتطلب تدخلا بشريًا أثناء عملية الوزن، وتعد المواصفة (SASO DIML R76) هي المواصفة المعتمدة في المملكة لهذا النوع من الموازين، حيث تمثل الإطار الفني والتنظيمي للموازين غير التلقائية.
وتستخدم في الموازين نوعين، الأول ثابت يوضع على الأرض، والثاني قفصي يتم قياس وزن الماشية عليه بوضعها على الميزان وانتظار حتى ثبات الوزن ومن ثم قراءة الوزن وتسجيله، ويشترط اختيار موقع مناسب للميزان على أرض صلبة حتى لا يؤثر على قراءة الوزن، ويجب أن تكون قراءة الميزان عند التشغيل وقبل إدخال الماشية صفرية وجيدة.
التداول والبيع
عدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن أبرز الأخطاء الشائعة باستخدام الموازين الأرض غير المستوية، وتحميل أكثر من ماشية أو وجود أشخاص أثناء الوزن وإهمال الصيانة أو المعايرة.
ووضعت وزارة البيئة والزراعة والمياه الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
وتشترط وزارة البيئة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية ((الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين))، مما يسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.
آلية استخدام موازين المواشي
- تجهيز موقع الميزان باختيار موقع صلب غير قابل للحركة.
- تركيب الميزان بتثبيته بشكل مستقر وآمن.
- تشغيل الجهاز وفق تعليمات الشركة المصنعة، والتحقق من القراءة صفر.
- إدخال الماشية الى الميزان بهدوء، وتقليل الحركة خلال الفحص.
- الانتظار حتى ثبات الوزن وعدم قراءة الوزن أثناء الحركة.
- قراءة وتسجيل الوزن بدقة من الشاشة أو المؤشر.
- إخراج الماشية بعد الوزن.
- تنظيف الميزان بعد الاستخدام من الأوساخ.
- إيقاف تشغيل الميزان.
