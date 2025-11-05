  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
3 ساعات للإبلاغ عن خط سير شركات ومؤسسات نقل الأموال

2025-11-05 11:07:22
(MENAFN- Al Watan) تتجه مديرية الأمن العام إلى إلزام شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والسندات ذات القيمة، بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد 911 وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كاف لا يقل عن 3 ساعات سواء المنقولات نقود ((مهما كانت قيمتها)) أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة بواسطة أي من وسائل الاتصال، وذلك بخلاف الإجراء المتبع سابقاً، الذي كان يقتضي الإبلاغ في حال كان قيمة المنقولات 500 ألف ريال فما أكثر.
بداية ونهاية الرحلة
بحسب مسودة اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، التي طرحت للاستفتاء حديثاً، فأنه يمنع توقف المركبة عن السير، إلا عند الحالات الطارئة مع الالتزام بخط السير وعدم تغيير إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي قدمت البلاغ لها، كما يتعين عن عند انتهاء عملية النقل أن تؤمن الجهة صاحبة التصريح مكان مغلق في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لإيقاف سيارات النقل فيه مع تأمينه بحراسة مدنية خاصة، مع التزام الجهة التابعة لها سيارة النقل بتأمين سيارة مصفحة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل النقود حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة واضطرت للبقاء بالموقع أو تعطلت سيارة النقل.
تحكم ومراقبة
يتعين على الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط بإيجاد غرفة مراقبة وتحكم بالمدينة التي يوجد بها مقرها الرئيسي بما يُمكنها من تحديد مواقع سيارات النقل التابعة لها وإيقافها عند الضرورة والاطلاع على تسجيل الكاميرات بداخل وخارج السيارة والاحتفاظ بفترة تسجيل لا تقل عن 90 يوماً وإمكانية الربط مع أي جهة أخرى عندما يتطلب الأمر ذلك وفق ما تراه الجهة المختصة، وأن تحتوي سيارة النقل على 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق المواصفات المتعمدة من وزارة الداخلية، وربطها مع غرفة التحكم التابعة لهذه الجهة.
أفراد الطاقم
تفترض اللائحة في أفراد الطاقم اتخاذ ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، وعدم إخلاء سيارة النقل أثناء عملية النقل داخل وخارج المدينة حتى عودتها لمقر إيقاف سيارة النقل التابعة للجهة المرخصة، وبقاء السائق بسيارة النقل وعدم نزوله منها أثناء عملية النقل أو التغذية، على أن يتولى المرافق استلام صناديق التغذية من فريق التغذية بالبنك وتغذية أجهزة الصراف الآلي أو تسليمها للجهة المرسلة إليها وفق الحارس بعد إبلاغ أبواب سيارة النقل.
الحقائب الذكية
تلزم اللائحة أن تتقيد شركات ومؤسسات النقل باستخدام الحقائب الحديثة الذكية التي تحتوى على خاصية بث الأحبار والإتلاف الذاتي عند نقل النقود بين البنوك والمصارف ذاتها أو مع المنشآت التجارية، وتمتاز الحقائب الذكية بالتعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، إضافة إلى أنها مزودة بتقنية عمل مقاومة السرقة، بحيث تنفث حبراً أمنياً يغير ملاح الأوراق النقدية فتصبح موسومة بالحبر الأمني، ومن ثم لا يمكن الاستفادة من تلك الأموال عبر تداولها، وهي التقنية التي أقرها البنك المركزي السعودي ((ساما))، في فبراير 2020م.
اشتراطات لعمليات النقل
- يمنع توقف المركبة إلا عند الحالات الطارئة
- الالتزام بخط السير وعدم تغييره
- تأمين مكان مغلق لإيقاف سيارات نقل الأموال
- توفير حراسة أمنية مدنية خاصة
- تأمين سيارة مصفحة أخرى لتعزيز سيارة النقل
- إيجاد غرفة مراقبة وتحكم بمدينة مقرها الشركة
- أن تحتوي سيارة النقل على 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
- الاحتفاظ بفترة تسجيل للكاميرات لا تقل عن 90 يوماً

