3 ساعات للإبلاغ عن خط سير شركات ومؤسسات نقل الأموال

3 ساعات للإبلاغ عن خط سير شركات ومؤسسات نقل الأموال
(MENAFN- Al Watan) تتجه مديرية الأمن العام إلى إلزام شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والسندات ذات القيمة، بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد 911 وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كاف لا يقل عن 3 ساعات سواء المنقولات نقود ((مهما كانت قيمتها)) أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة بواسطة أي من وسائل الاتصال، وذلك بخلاف الإجراء المتبع سابقاً، الذي كان يقتضي الإبلاغ في حال كان قيمة المنقولات 500 ألف ريال فما أكثر.
بداية ونهاية الرحلة
بحسب مسودة اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، التي طرحت للاستفتاء حديثاً، فأنه يمنع توقف المركبة عن السير، إلا عند الحالات الطارئة مع الالتزام بخط السير وعدم تغيير إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي قدمت البلاغ لها، كما يتعين عن عند انتهاء عملية النقل أن تؤمن الجهة صاحبة التصريح مكان مغلق في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لإيقاف سيارات النقل فيه مع تأمينه بحراسة مدنية خاصة، مع التزام الجهة التابعة لها سيارة النقل بتأمين سيارة مصفحة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل النقود حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة واضطرت للبقاء بالموقع أو تعطلت سيارة النقل.
تحكم ومراقبة
يتعين على الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط بإيجاد غرفة مراقبة وتحكم بالمدينة التي يوجد بها مقرها الرئيسي بما يُمكنها من تحديد مواقع سيارات النقل التابعة لها وإيقافها عند الضرورة والاطلاع على تسجيل الكاميرات بداخل وخارج السيارة والاحتفاظ بفترة تسجيل لا تقل عن 90 يوماً وإمكانية الربط مع أي جهة أخرى عندما يتطلب الأمر ذلك وفق ما تراه الجهة المختصة، وأن تحتوي سيارة النقل على 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق المواصفات المتعمدة من وزارة الداخلية، وربطها مع غرفة التحكم التابعة لهذه الجهة.
أفراد الطاقم
تفترض اللائحة في أفراد الطاقم اتخاذ ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، وعدم إخلاء سيارة النقل أثناء عملية النقل داخل وخارج المدينة حتى عودتها لمقر إيقاف سيارة النقل التابعة للجهة المرخصة، وبقاء السائق بسيارة النقل وعدم نزوله منها أثناء عملية النقل أو التغذية، على أن يتولى المرافق استلام صناديق التغذية من فريق التغذية بالبنك وتغذية أجهزة الصراف الآلي أو تسليمها للجهة المرسلة إليها وفق الحارس بعد إبلاغ أبواب سيارة النقل.
الحقائب الذكية
تلزم اللائحة أن تتقيد شركات ومؤسسات النقل باستخدام الحقائب الحديثة الذكية التي تحتوى على خاصية بث الأحبار والإتلاف الذاتي عند نقل النقود بين البنوك والمصارف ذاتها أو مع المنشآت التجارية، وتمتاز الحقائب الذكية بالتعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، إضافة إلى أنها مزودة بتقنية عمل مقاومة السرقة، بحيث تنفث حبراً أمنياً يغير ملاح الأوراق النقدية فتصبح موسومة بالحبر الأمني، ومن ثم لا يمكن الاستفادة من تلك الأموال عبر تداولها، وهي التقنية التي أقرها البنك المركزي السعودي ((ساما))، في فبراير 2020م.
اشتراطات لعمليات النقل
- يمنع توقف المركبة إلا عند الحالات الطارئة
- الالتزام بخط السير وعدم تغييره
- تأمين مكان مغلق لإيقاف سيارات نقل الأموال
- توفير حراسة أمنية مدنية خاصة
- تأمين سيارة مصفحة أخرى لتعزيز سيارة النقل
- إيجاد غرفة مراقبة وتحكم بمدينة مقرها الشركة
- أن تحتوي سيارة النقل على 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
- الاحتفاظ بفترة تسجيل للكاميرات لا تقل عن 90 يوماً
