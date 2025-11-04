  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم تتواصل في الدوحة

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 4 – 11 (كونا) –- واصلت اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة والتي تستضيفها العاصمة القطرية بمشاركة 48 منتخبا في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ففي المجموعة الخامسة فاز منتخب مصر على نظيره هايتي بنتيجة (4 - 1) فيما تفوقت فنزويلا على منتخب انجلترا بثلاثية نظيفة.
أما في المجموعة السادسة فقد فازت سويسرا على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف فيما انتصرت كوريا الجنوبية على المكسيك بهدفين مقابل هدف.
وفي المجموعة السابعة تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الكولومبي بهدف لكل منهما فيما حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كبيرا على نظيره منتخب السلفادور بخمسة أهداف نظيفة.
وضمن منافسات المجموعة الثامنة اكتسح منتخب البرازيل نظيره الهندوراسي بسباعية نظيفة بينما فازت زامبيا على اندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وتستكمل مباريات دور المجموعات من البطولة غدا الاربعاء بإقامة ثماني مواجهات إذ تلتقي طاجيكستان والتشيك وبنما ضد أيرلندا وبارغواي ضد أوزباكستان والسعودية ضد النمسا ومالي ضد نيوزلندا والولايات المتحدة ضد بوركينا فاسو وتشيلي ضد فرنسا وكندا ضد أوغندا.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) على أن تقام المباراة النهائية على أرض استاد (خليفة الدولي) في 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)

