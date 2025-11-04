مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم تتواصل في الدوحة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم تتواصل في الدوحة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 4 – 11 (كونا) –- واصلت اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة والتي تستضيفها العاصمة القطرية بمشاركة 48 منتخبا في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ففي المجموعة الخامسة فاز منتخب مصر على نظيره هايتي بنتيجة (4 - 1) فيما تفوقت فنزويلا على منتخب انجلترا بثلاثية نظيفة.
أما في المجموعة السادسة فقد فازت سويسرا على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف فيما انتصرت كوريا الجنوبية على المكسيك بهدفين مقابل هدف.
وفي المجموعة السابعة تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الكولومبي بهدف لكل منهما فيما حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كبيرا على نظيره منتخب السلفادور بخمسة أهداف نظيفة.
وضمن منافسات المجموعة الثامنة اكتسح منتخب البرازيل نظيره الهندوراسي بسباعية نظيفة بينما فازت زامبيا على اندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وتستكمل مباريات دور المجموعات من البطولة غدا الاربعاء بإقامة ثماني مواجهات إذ تلتقي طاجيكستان والتشيك وبنما ضد أيرلندا وبارغواي ضد أوزباكستان والسعودية ضد النمسا ومالي ضد نيوزلندا والولايات المتحدة ضد بوركينا فاسو وتشيلي ضد فرنسا وكندا ضد أوغندا.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) على أن تقام المباراة النهائية على أرض استاد (خليفة الدولي) في 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)
س س س / ح م ف
ففي المجموعة الخامسة فاز منتخب مصر على نظيره هايتي بنتيجة (4 - 1) فيما تفوقت فنزويلا على منتخب انجلترا بثلاثية نظيفة.
أما في المجموعة السادسة فقد فازت سويسرا على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف فيما انتصرت كوريا الجنوبية على المكسيك بهدفين مقابل هدف.
وفي المجموعة السابعة تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الكولومبي بهدف لكل منهما فيما حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كبيرا على نظيره منتخب السلفادور بخمسة أهداف نظيفة.
وضمن منافسات المجموعة الثامنة اكتسح منتخب البرازيل نظيره الهندوراسي بسباعية نظيفة بينما فازت زامبيا على اندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وتستكمل مباريات دور المجموعات من البطولة غدا الاربعاء بإقامة ثماني مواجهات إذ تلتقي طاجيكستان والتشيك وبنما ضد أيرلندا وبارغواي ضد أوزباكستان والسعودية ضد النمسا ومالي ضد نيوزلندا والولايات المتحدة ضد بوركينا فاسو وتشيلي ضد فرنسا وكندا ضد أوغندا.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) على أن تقام المباراة النهائية على أرض استاد (خليفة الدولي) في 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)
س س س / ح م ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...