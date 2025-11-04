  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دوري أبطال أوروبا: (أتلتيكو مدريد) يهزم (يونيون سان غولواز) بثلاثة أهداف لهدف

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- حقق فريق (أتلتيكو مدريد) الإسباني الفوز على ضيفه البلجيكي (يونيون سان غولواز) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) تقدم صاحب الأرض بهدف دون رد في الشوط الأول جاء بتوقيع الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.
وفي الشوط الثاني أضاف الانجليزي كونور غالاغر الهدف الثاني ل(أتلتيكو) في الدقيقة 72 لكن روس سايكس نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق للضيف البلجيكي في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح ماركوس يورنتي في تسجيل الهدف الثالث للمضيف الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة القارية فيما تجمد رصيد (يونيون سان غولواز) عند ثلاث نقاط في المركز 26 بالترتيب. (النهاية)

