دوري أبطال أوروبا: (أتلتيكو مدريد) يهزم (يونيون سان غولواز) بثلاثة أهداف لهدف

دوري أبطال أوروبا: (أتلتيكو مدريد) يهزم (يونيون سان غولواز) بثلاثة أهداف لهدف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- حقق فريق (أتلتيكو مدريد) الإسباني الفوز على ضيفه البلجيكي (يونيون سان غولواز) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) تقدم صاحب الأرض بهدف دون رد في الشوط الأول جاء بتوقيع الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.
وفي الشوط الثاني أضاف الانجليزي كونور غالاغر الهدف الثاني ل(أتلتيكو) في الدقيقة 72 لكن روس سايكس نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق للضيف البلجيكي في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح ماركوس يورنتي في تسجيل الهدف الثالث للمضيف الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة القارية فيما تجمد رصيد (يونيون سان غولواز) عند ثلاث نقاط في المركز 26 بالترتيب. (النهاية)
