موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يعود والوفد المرافق له إلى البلاد بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات تمشيط في قاع البحر بمناطق انتظار السفن داخل المياه الإقليمية تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

الدوحة - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد أن دولة الكويت حرصت على صياغة واعتماد استراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية انطلاقا من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.

الرباط - المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا في ما يعرف بقضية "ملف فساد العشرية".

الدوحة - قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يعتمدون "إعلان الدوحة السياسي" مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.

واشنطن - عائلة نائب الرئيس الامريكي الاسبق ديك تشيني تعلن وفاته عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الجزائر - انتخاب الجزائري فريد غزالي لمنصب الامين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (أبو) وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة ال48 للمجلس الوزاري للمنظمة في العاصمة الكونغولية برازافيل. (النهاية) م ع ح ع