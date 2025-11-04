موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات تمشيط في قاع البحر بمناطق انتظار السفن داخل المياه الإقليمية تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
الدوحة - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد أن دولة الكويت حرصت على صياغة واعتماد استراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية انطلاقا من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.
الرباط - المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا في ما يعرف بقضية "ملف فساد العشرية".
الدوحة - قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يعتمدون "إعلان الدوحة السياسي" مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.
واشنطن - عائلة نائب الرئيس الامريكي الاسبق ديك تشيني تعلن وفاته عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.
الجزائر - انتخاب الجزائري فريد غزالي لمنصب الامين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (أبو) وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة ال48 للمجلس الوزاري للمنظمة في العاصمة الكونغولية برازافيل. (النهاية) م ع ح ع
