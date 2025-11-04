وزير الصناعة والتجارة يشارك في "قمة الاستثمار الملائكي" 19 نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تنمو‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للمشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬والناشئة‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانات‭ ‬الواعدة،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬أولوياتها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجريء‭ ‬أو‭ ‬الملائكي‭ ‬أصبح‭ ‬يشكّل‭ ‬اليوم‭ ‬عنصراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬روح‭ ‬المبادرة،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لنمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وقطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬أمامها‭ ‬للتوسع‭ ‬والازدهار،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بـ«قمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الملائكي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬