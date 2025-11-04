وزير الصناعة والتجارة يشارك في "قمة الاستثمار الملائكي" 19 نوفمبر

وزير الصناعة والتجارة يشارك في "قمة الاستثمار الملائكي" 19 نوفمبر
أعلنت شركة «تنمو»، أول شركة للاستثمار الملائكي في مملكة البحرين، مشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال النسخة العاشرة من «قمة الاستثمار الملائكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025»، والتي تنظمها الشركة في 19 نوفمبر 2025 في مملكة البحرين، بحضور نخبة من المستثمرين والشركات الناشئة والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد عبدالله بن عادل فخرو دعم وزارة الصناعة والتجارة لـ «قمة الاستثمار الملائكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025»، في إطار الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في مملكة البحرين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمشاريع الريادية والناشئة ذات الإمكانات الواعدة، وبما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع التنويع الاقتصادي في صميم أولوياتها.
وأشار إلى أن الاستثمار الجريء أو الملائكي أصبح يشكّل اليوم عنصراً حيوياً في تحفيز روح المبادرة، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق أوسع أمامها للتوسع والازدهار، منوها في هذا الإطار بـ«قمة الاستثمار الملائكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وما تحمله من فرص تسهم في ترسيخ تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
