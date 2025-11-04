"بابكو إنرجيز" تستثمر في شركة أنديوم في مجال تقنيات مراقبة إزالة الكربون

"بابكو إنرجيز" تستثمر في شركة أنديوم في مجال تقنيات مراقبة إزالة الكربون
أعلنت بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين – من خلال ذراعها الاستثماري شركة بابكو إنرجيز للمشاريع، استثمارا استراتيجيا في شركة «أنديوم» الأمريكية المتخصصة في تقنيات المراقبة والاتصالات وتطوير منصات وحلول مراقبة المواقع الصناعية، وذلك للكشف عن الميثان ومراقبة الانبعاثات باستخدام تقنية وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في الكشف عن الميثان في الوقت الفعلي ومراقبة الانبعاثات باستخدام إنترنت الأشياء المتقدمة وحلول البيانات القائمة على الحوسبة.
وتمثل هذه الشراكة أول استثمار لشركة بابكو إنرجيز للمشاريع، لتشكل علامة فارقة في إحياء منصة المشاريع المؤسسية التابعة لبابكو إنرجيز وإظهار التزام المجموعة بدعم الابتكار العالمي وجلبه إلى مملكة البحرين.
وستدعم بابكو إنرجيز للمشاريع بصفتها شركياً استراتيجياً شركة أنديوم في توسيع نطاق عملها التقني وفتح آفاق وفرص انتشارها على المستوى الإقليمي، وتحقيق نتائج قابلة للقياس في عمليات إزالة لكربون، حيث ستمكن منصة أنديوم المشغلين الصناعيين من تحسين السلامة والكفاءة والأداء البيئي من خلال رؤى قائمة على البيانات في الوقت الفعلي، مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة قيمة الطاقة.
ويتماشى هذا الاستثمار مع طموح بابكو إنرجيز لتعزيز التحول الرقمي ودفع عمليات إزالة الكربون عبر عملياتها مما يعزز تركيز المجموعة على الابتكار وتكامل التكنولوجيا والنمو المستدام، حيث تنضم بابكو إنرجيز للمشاريع إلى تحالف قوي من المستثمرين العالميين، بما في ذلك أرامكو فنتشرز وشركة« Climate Investment »، مما يؤكد الثقة الجماعية في تكنولوجيا أنديوم ودورها العملي في تعزيز إزالة الكربون من القطاع الصناعي.
بدورها، أكدت أريج الشكر الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إنرجيز للمشاريع أن هذه الخطوة الأولى ستجعل منصة الشركة تنبض بالحياة وتعكس إيماننا بقوة التكنولوجيا لتسريع حلول التحول عبر سلسلة قيمة الطاقة، والتي تجمع عدد المبتكرين ضوي التفكير المستقبلي مثل شركة أنديوم والتي تساعد في تطوير حلول عملية وقابلة للتطوير والتي تعمل على تحسين الكفاءة والسلامة والأداء البيئي، مما يخلق قيمة طويلة الأجل لمملكة البحرين والمنطقة على نطاق أوسع.
ويعكس هذا الاستثمار التزام بابكو إنرجيز بنشر رأس المال الذي يسرع من تحول الطاقة في مملكة البحرين، وبما يعزز دمج التقنيات المتقدمة، ويدعم برامج التنويع الاقتصادي طويلة الأجل للمملكة.
