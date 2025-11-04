  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"بابكو إنرجيز" تستثمر في شركة أنديوم في مجال تقنيات مراقبة إزالة الكربون

2025-11-04 11:15:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ ‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذراعها‭ ‬الاستثماري‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للمشاريع،‭ ‬استثمارا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أنديوم‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬المراقبة‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتطوير‭ ‬منصات‭ ‬وحلول‭ ‬مراقبة‭ ‬المواقع‭ ‬الصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الميثان‭ ‬ومراقبة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الميثان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬ومراقبة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬باستخدام‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬المتقدمة‭ ‬وحلول‭ ‬البيانات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬أول‭ ‬استثمار‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للمشاريع،‭ ‬لتشكل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬منصة‭ ‬المشاريع‭ ‬المؤسسية‭ ‬التابعة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وإظهار‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬بدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬وجلبه‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وستدعم‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للمشاريع‭ ‬بصفتها‭ ‬شركياً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬شركة‭ ‬أنديوم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملها‭ ‬التقني‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬وفرص‭ ‬انتشارها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬قابلة‭ ‬للقياس‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬لكربون،‭ ‬حيث‭ ‬ستمكن‭ ‬منصة‭ ‬أنديوم‭ ‬المشغلين‭ ‬الصناعيين‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والأداء‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤى‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬قيمة‭ ‬الطاقة‭.‬

ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ودفع‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬عبر‭ ‬عملياتها‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تركيز‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتكامل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تنضم‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للمشاريع‭ ‬إلى‭ ‬تحالف‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أرامكو‭ ‬فنتشرز‭ ‬وشركة‮«‬ Climate ‭ ‬ Investment ‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الثقة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬أنديوم‭ ‬ودورها‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬أريج‭ ‬الشكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للمشاريع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬ستجعل‭ ‬منصة‭ ‬الشركة‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬وتعكس‭ ‬إيماننا‭ ‬بقوة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتسريع‭ ‬حلول‭ ‬التحول‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬قيمة‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬عدد‭ ‬المبتكرين‭ ‬ضوي‭ ‬التفكير‭ ‬المستقبلي‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬أنديوم‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬والسلامة‭ ‬والأداء‭ ‬البيئي،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬قيمة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بنشر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬دمج‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ويدعم‭ ‬برامج‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬للمملكة‭.‬

