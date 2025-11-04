"خليجي بنك" راعيا ذهبيا في مؤتمر "أيوفي"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

شارك‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬أيوفي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬القدرات‭ ‬الحالية‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬نتيجة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والامتثال‭ ‬الشرعي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬يناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬دور‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والشفافية،‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬المالية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومبادئ‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬المتخصص‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬الشرعية‭ ‬والخبرة‭ ‬التقنية‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭.‬

وخرج‭ ‬المشاركون‭ ‬بتوصيات‭ ‬قيمة‭ ‬ونتائج‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬عالميًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ودور‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬مثل‭ ‬السَّلَم‭ ‬والاستصناع‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬وإطلاق‭ ‬تقارير‭ ‬متخصصة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمهنية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬الصناعة‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬صرح‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬كمركز‭ ‬فكري‭ ‬ومالي‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويجمع‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والخبراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬والقيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأصيلة‭. ‬ونفخر‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬دعمًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمثل‭ ‬أداة‭ ‬واعدة‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‮»‬‭.‬