"AFS" تتعاون مع "بوليتكنك البحرين" لتسريع تطوير المواهب في مجال التكنولوجيا المالية
وقّعت شركة الخدمات المالية العربية AFS ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة استراتيجية مع بوليتكنك البحرين في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمالي، وفتح آفاق جديدة للطلبة ودعم تطوير مهاراتهم العملية والبحثية.
وقع الاتفاقية سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية والبروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، مما يعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.
ستوفر هذه الشراكة للطلاب فرصة استثنائية للتعرّف على قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال فرص للتدريب العملي، والزيارات الميدانية، ومحاضرات يقدمها خبراء الصناعة. كما يتضمن هذا التعاون ليشمل مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات المهنية، وتطوير منهج تدريسي متقدّم قائم على دراسات حالة تطبيقية. من خلال دمج التعليم مع متطلبات سوق العمل الحديث، ستمكّن AFS وبوليتكنك البحرين الطلاب عبر برامج رعاية موجهة وفعاليات مشتركة، مما يؤهلهم لقيادة الجيل القادم من الابتكار المالي.
وبهذه المناسبة، صرح سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية (( AFS ، قائلاً: «نؤمن بأن الجيل القادم من الابتكار المالي سيبدأ في قاعات الدراسة ويتطور في الميدان. هذه الشراكة ليست مجرد توافق استراتيجي، بل هي جهد فعّال لتسريع تطوير قادة التكنولوجيا المالية المحليين، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي قائم على الخبرة التقنية والكفاءات المؤهلة للمستقبل».
وبدوره قال البروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين: «تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل الفعلية في القطاع المالي. نحن ملتزمون بتزويد طلبتنا بالمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادة المستقبل، ويسعدنا التعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لدعم هذه الرؤية من خلال فرص التدريب والبحث المشترك». مشيرًا إلى أن «تكامل القطاع الأكاديمي مع الصناعة يعزز من قدرة خريجينا على المنافسة والتميز في سوق العمل».
