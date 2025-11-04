"AFS" تتعاون مع "بوليتكنك البحرين" لتسريع تطوير المواهب في مجال التكنولوجيا المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

وقّعت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمالي،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للطلبة‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭ ‬والبحثية‭.‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭.‬

ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرص‭ ‬للتدريب‭ ‬العملي،‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬ومحاضرات‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬بحثية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المهنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬منهج‭ ‬تدريسي‭ ‬متقدّم‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬حالة‭ ‬تطبيقية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحديث،‭ ‬ستمكّن‭ ‬ AFS ‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬الطلاب‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬رعاية‭ ‬موجهة‭ ‬وفعاليات‭ ‬مشتركة،‭ ‬مما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬لقيادة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ((‬ AFS ،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬الدراسة‭ ‬ويتطور‭ ‬في‭ ‬الميدان‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬توافق‭ ‬استراتيجي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬جهد‭ ‬فعّال‭ ‬لتسريع‭ ‬تطوير‭ ‬قادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المحليين،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬التقنية‭ ‬والكفاءات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمستقبل‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬ربط‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويد‭ ‬طلبتنا‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والبحث‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكامل‭ ‬القطاع‭ ‬الأكاديمي‭ ‬مع‭ ‬الصناعة‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬خريجينا‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬