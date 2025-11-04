"البحرين والكويت" يوقّع مذكرة استراتيجية مع "بينانس" لدمج الأصول المشفّرة ضمن المنظومة المصرفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬منظومة‭ ‬عالمية‭ ‬متكاملة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬وتداول‭ ‬الأصول‭ ‬المشفّرة،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬ومؤسسة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بينانس‭ ‬لينك‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬المنتدى‭ ‬الاستثماري‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليشكّل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬المالي،‭ ‬وتنتظر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬استكمال‭ ‬الموافقات‭ ‬التنظيمية‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لاعتمادها‭ ‬رسمياً‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيقوم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بدمج‭ ‬نظام‭ ‬ Crypto ‭-‬ as ‭-‬ a ‭-‬ Service ‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ضمن‭ ‬تطبيقه‭ ‬المصرفي‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭(‬ Plug ‭ & ‬ Play ‭ ‬ APIs ‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬إدارة‭ ‬وتداول‭ ‬الأصول‭ ‬المشفّرة‭ ‬بسلاسة‭ ‬وأمان‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬حسابات‭ ‬منفصلة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ستوفّر‭ ‬المنظومة‭ ‬الجديدة‭ ‬لوحة‭ ‬تحكّم‭ ‬موحّدة‭ ‬داخل‭ ‬التطبيق‭ ‬تمكّن‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬استعراض‭ ‬محافظهم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬معاملاتهم‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأدوات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مما‭ ‬يقدّم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعكس‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بالابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬إذ‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬المتجددة‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المستقبلية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬القدرات‭ ‬التقنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬تطبيقنا‭ ‬المصرفي،‭ ‬نتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬وسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬أوسع‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التمويل‭ ‬التقليدي‭ ‬وتداول‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬واحدة‭ ‬متكاملة،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العميل‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬سبّاقة‭ ‬في‭ ‬تبنّي‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬تميم‭ ‬الموسوي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بينانس‭ ‬البحرين‮»‬‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تداول‭ ‬الأصول‭ ‬المشفّرة،‭ ‬ويجسّد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والشفافية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬صرّحت‭ ‬كاثرين‭ ‬تشين،‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬للطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬المشفّرة،‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬تلك‭ ‬الأصول‭ ‬لعملائه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬وتنوعًا‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬لتداول‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬للتحوّل‭ ‬نحو‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المدمجة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حزمة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الودائع‭ ‬والاستثمارات‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬ضمن‭ ‬منصة‭ ‬موحّدة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر،‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الموافقات‭ ‬التنظيمية‭ ‬النهائية،‭ ‬أن‭ ‬يتمكّن‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الفوري‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تواكب‭ ‬التحوّل‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬المالية‭ ‬الحديثة‭.‬