"جود" الإسلامي يطلق حملة تنظيف شاطئ بمنطقة الجنبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

نظم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬حملة‭ ‬تنظيف‭ ‬لشاطئ‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجنبية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬كلين‭ ‬أب‭ ‬البحرين‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬البيئة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وانعكاساً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الحملة‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بإسهامهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬