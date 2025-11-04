"جود" الإسلامي يطلق حملة تنظيف شاطئ بمنطقة الجنبية

"جود" الإسلامي يطلق حملة تنظيف شاطئ بمنطقة الجنبية
نظم فريق «جود» للعمل التطوعي التابع لبنك البحرين الإسلامي ( BisB ) حملة تنظيف لشاطئ بمنطقة الجنبية، بالتعاون مع جمعية كلين أب البحرين ومشاركة عدد من الموظفين وعائلاتهم.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة لتحسين جودة الحياة ومن أجل الأجيال القادمة وانعكاساً لاستراتيجية البنك التي تولي أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية وإبراز أهمية العمل التطوعي ودوره في المجتمع. كما تهدف الحملة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الفعالة في المحافظة على البيئة وتعزيز روح التعاون بين مختلف الفئات.
وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الموظفين وعائلاتهم، حيث أعرب المشاركون عن فخرهم بإسهامهم في حماية البيئة، وأكدوا ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.
